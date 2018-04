Siena | famiglia con auto in panne vicino al fiume in piena | salvata

meteoweb.eu

(Di lunedì 2 aprile 2018) Unaè stata tratta in salvo dai carabinieri in località Castelnuovo dell’Abate a Montalcino (): l’ha subito un guastoalOrcia, a rischio esondazione. I tre, spiegano i carabinieri, si stavano recando in un agriturismo della zona ma seguendo le indicazioni del navigatore satellitare si erano impantanati su una strada sterrata. Laè stata rintracciata grazie alla localizzazione satellitare: i carabinieri sono riusciti a individuare l’e a trarre in salvo le tre persone. Con l’ausilio dei vigili del fuoco l’è stata riportata in strada in un’area sicura. L'articoloconinalinsembra essere il primo su Meteo Web.