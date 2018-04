Si scaglia sul centurione per salvare Gesù | il fuori programma durante la Passione di

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 2 aprile 2018) Le celebrazioni del venerdì Santo, a Nova Hartz (nello stato del Rio grande do Sul), in Brasile, sono risultate piuttosto movimentate. Tutto stava andando benela messa in scena delladi Cristo fino a quando un soldato romano è entrato in scena per ferireCristo con una lancia. In quel momento, con grande sorpresa di tutti i presenti, un uomo è salito sul palco colpendo ilcon un elmetto. L’uomo ha poi preso a pugni alcuni attori, che poi hanno avuto la meglio su di lui, riuscendo a riportare la calma. Stando a quanto riposta la stampa brasiliana l’aggressore soffrirebbe di crisi psicotiche. L'articolo Sisulper, illadi Cristo proviene da Il Fatto Quotidiano.