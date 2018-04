huffingtonpost

: 'Servono misure più dure contro il terrorismo' - MPenikas : 'Servono misure più dure contro il terrorismo' - ambiendator : RT @HuffPostItalia: 'Servono misure più dure contro il terrorismo' -

(Di lunedì 2 aprile 2018) "Ilhome-grown rappresenta una crescente minaccia per la nostra sicurezza e aumenta di riflesso ed in risposta sia al cambiamento degli scenari internazionali, dai quali per lo più origina, che alle dinamiche sociali ed individuali che crescono nel nostro territorio. E' ragionevole ritenere che il fenomeno sia ancora sommerso e quindi prevedere una crescita e non una scomparsa del fenomeno. Pertanto i dispositivi adottati, che oggi appaiono adeguati agli interventi di prevenzione e contrasto, in prospettiva della reale evoluzione del fenomeno terroristico, a breve non riusciranno a rispondere con la stessa efficienza": Lo scrive la candidata ministro dell'Interno del M5S Paola Giannetakis, candidata a ministro dell'Interno da Di Maio in un lungo post di analisi sulin Italia sul blog delle stelle."Nel corso degli ultimi due anni, i casi di intercettazione e ...