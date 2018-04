Serie B | Parma-Palermo 3-2 | Calaiò cala il tris Al Palermo non bastano Nestorovski e

Serie B - Parma-Palermo 3-2 - c’è anche la squadra di D’Aversa per la promozione diretta! [FOTO] : 1/18 LaPresse ...

Probabili Formazioni Parma-Palermo - Serie B - 02-04-2018 : Probabili Formazioni Parma-Palermo, 29^ giornata di Serie B, 02-04-2018 Questo 29^ turno della Serie B -ricordiamo essere un turno di recupero- metterà di fronte diverse big del campionato cadetto, formando molti incontri belli ed equilibrati. Parma-Palermo è uno di questi. La partita si disputerà lunedì 02-04-2018 alle ore 20:30. Il Parma, che in questo campionato non riesce a trovare la sua vera fisionomia, alterna prestazioni da ...

Video/ Avellino-Parma (1-2) : highlights e gol della partita (Serie B 33^ giornata) : Video Avellino Parma (risultato finale 1-2): higlhights e gol della partita di Serie B che si è conclusa con la vittoria dei crociati ai danni degli irpini sempre più in caduta libera.(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 09:08:00 GMT)

Serie B - in testa corrono tutte : vincono Empoli - Frosinone - Palermo e Parma : Sono le uniche due note di cronaca in una prima mezz'ora di gioco segnata dai tanti errori di misura e dai ritmi bassi. L'incontro si vivacizza nel finale, con il vantaggio di Gilardino , terzo ...

Probabili Formazioni Avellino-Parma - 33^giornata Serie B 29-03-2018 : Dopo la vittoria contro il Foggia , il Parma si prepara a sfidare l’Avellino. Il match valido per la 33^giornata di Serie B, andrà in scena giovedì 29 marzo con il calcio d’inizio fissato alle ore 20.30. Non sarà semplice per il Parma la trasferta contro l’Avellino. Infatti, la squadra allenata da Novellino nonostante una classifica non troppo sorridente esprime un buon calcio, riuscendo a fermare anche la capolista Empoli. ...

Serie B Parma - D'Aversa : «Conosciamo pregi e difetti dell'Avellino» : Parma - "La formazione non l'ho ancora decisa, ma Calaiò e Ceravolo come giocatori sono compatibili". Roberto D'Aversa , tecnico del Parma , in conferenza stampa non rivela l'undici che ha in mente ...

Parma - "rinforzo" per la Serie A : il campione cieco segna un rigore all'incrocio - IL VIDEO : Daniele Cassioli, 22 volte campione del mondo di sci nautico paralimpico, sfida Lucarelli e compagni dagli 11 metri e...

Serie B - Parma-Foggia 3-1 : gli emiliani difendono la zona play off [FOTO] : 1/29 ...

Serie B - Parma-Foggia 3-1 : Calaiò-Siligardi e Ceravolo rispondono a Mazzeo : Il Parma ribalta il Foggia in 10 dal 14' del p.t. per l'espulsione del difensore Loiacono. Al Tardini la squadra di D'Aversa va sotto 1-0 , gol di Mazzeo, e rischia il raddoppio , Kragl su punizione ...

Serie B - Parma-Foggia ore 12.30 : formazioni ufficiali - dove vederla in tv : PARMA - Al Tardini è tutto pronto. Alle 12.30 palla al centro per il il lunch match di Serie B che mette di fronte Parma e Foggia . I padroni di casa cercano lo slancio per restare nella griglia ...

Probabili Formazioni Parma-Foggia - Serie B - 25-03-2018 : Le Probabili Formazioni di Parma-Foggia, 32^ giornata di Serie B, partita che si disputerà il 25-03-2018 alle ore 12:30. Campionato di Serie B che non si ferma mai, nemmeno ora che in arrivo è la settimana Santa. Il 25-03-2018, alle ore 12:30, si disputerà la partita tra Parma-Foggia. Il Parma, squadra che non sta attraversando un buon momento di forma, per provare a raggiungere il proprio obbiettivo, deve sicuramente cambiare marcia e ...

Video/ Entella Parma (2-0) : highlights e gol della partita (Serie B 31^ giornata) : Video Entella Parma (2-0): highlights e gol della partita di Serie B per la 31^ giornata. I liguri vincono in casa grazie alla bella doppietta di La Mantia. (Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 11:20:00 GMT)

Probabili Formazioni Virtus Entella-Parma - Serie B - 17-03-2018 : Le Probabili Formazioni Virtus Entella-Parma, 31^ giornata di Serie B, 17-03-2018. 31^ giornata di Serie B che mette sulla strada del Parma una squadra molto ostile alla ricerca di punti salvezza. La Virtus Entella, che sta affrontando un momento molto complicato, si troverà di fronte in questa giornata una squadra in fiducia, che sta lottando anch’essa per un obbiettivo ben più prestigioso. I padroni di casa non vincono da ben ...