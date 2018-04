Serie B | Foggia-Empoli 0-3 | toscani rullo compressore FOTO

Serie B - l Empoli non si ferma più tris a Foggia : Non si ferma la marcia dell' Empoli capolista. Nel recupero della 29esima giornata la formazione toscana vince 3-0 a Foggia , porta a cinque i successi consecutivi e allunga sulle inseguitrici: sono 18 ...

Risultati Serie B/ Classifica aggiornata e diretta gol live score : si gioca a Foggia (recuperi - oggi 2 aprile) : Risultati Serie B: Classifica aggiornata e diretta gol live score dei recuperi. Ben quattro partite in programma in questo intenso lunedì di Pasquetta ( oggi 2 aprile) (Pubblicato il Mon, 02 Apr 2018 12:08:00 GMT)

Probabili Formazioni Foggia-Empoli - Serie B - 02-04-2018 : Probabili Formazioni Foggia-Empoli , Serie B, recupero della 29^ giornata, 02-04-2018 La 29^ giornata del campionato di Serie B, dopo esser stata rimandata per la tragedia che ha colpito tutto il mondo del calcio, con la prematura perdita del capitano della Fiorentina, Davide Astori, verrà recuperata il lunedì dopo Pasqua, ovvero il 02-04-2018 . Le prime due squadre a scendere in campo sono Foggia-Empoli , match delle 12:30. Bisogna ...

Serie B - Parma-Foggia 3-1 : Calaiò-Siligardi e Ceravolo rispondono a Mazzeo : Il Parma ribalta il Foggia in 10 dal 14' del p.t. per l'espulsione del difensore Loiacono. Al Tardini la squadra di D'Aversa va sotto 1-0 , gol di Mazzeo , e rischia il raddoppio , Kragl su punizione ...

Serie B - Parma-Foggia ore 12.30 : formazioni ufficiali - dove vederla in tv : PARMA - Al Tardini è tutto pronto. Alle 12.30 palla al centro per il il lunch match di Serie B che mette di fronte Parma e Foggia . I padroni di casa cercano lo slancio per restare nella griglia ...

Probabili Formazioni Parma-Foggia - Serie B - 25-03-2018 : Le Probabili Formazioni di Parma-Foggia, 32^ giornata di Serie B, partita che si disputerà il 25-03-2018 alle ore 12:30. Campionato di Serie B che non si ferma mai, nemmeno ora che in arrivo è la settimana Santa. Il 25-03-2018, alle ore 12:30, si disputerà la partita tra Parma-Foggia. Il Parma, squadra che non sta attraversando un buon momento di forma, per provare a raggiungere il proprio obbiettivo, deve sicuramente cambiare marcia e ...