Serie B | cori e fischi al momento della sostituzione e lui mostra le corna

(Di lunedì 2 aprile 2018) InB, sono terminati i prime tre recuperi29a giornata del #campionato che hanno confermata la supremazia dell'Empoli in cima alla classifica generale dopo la rotonda vittoria a Foggia per 0-3. I satanelli, davanti a 12.000 spettatori, non hanno demeritato ma hanno trovato sulla loro strada una formazione solida in difesa e cinica in attacco quando si è trattato di capitalizzare le occasioni da rete. Andreazzoli, 'pubblico da dieci e lode' Il tecnico empolese Andreazzoli, nel dopo gara, ha rimarcato la splendida cornice di pubblico presente ed il comportamento da dieci e lode dei #Tifosi foggiani che hanno accettato sportivamente la sconfitta. 'È stata una bella giornata di sport, complimenti a tutti', questo il suo commento finale. Altra storia quella relativa alla gara Avellino-Bari VIDEO che ha riportato i pugliesi in orbita grazie ad un gol, in pieno ...