Serie B | Avellino-Bari 1-2 | Cissé da 3 punti al 91'

Serie B - Avellino-Bari 1-2 : importante vittoria per i pugliesi [FOTO] : 1/12 ...

Serie B - l Empoli non si ferma più. Bari - colpo nel recupero ad Avellino : Non si ferma la marcia dell'Empoli capolista. Nel recupero della 29esima giornata la formazione toscana vince 3-0 a Foggia, porta a cinque i successi consecutivi e allunga sulle inseguitrici: sono 18 ...

Serie B - Avellino-Bari 1-2 : Cissé ribalta il risultato nel recupero : Dopo il Parma, anche il Bari compie il blitz al Partenio-Lombardi superando in rimonta un Avellino sempre più in crisi. E' Cissè al 91' a regalare i tre punti ai pugliesi che subito si rialzano dopo ...

Basket - 24a giornata Serie A 2018 : Venezia fa suo il posticipo contro Avellino : La Reyer Venezia si conferma al secondo posto, restando in scia della capolista Olimpia Milano. Nel posticipo d’alta classifica della 24a giornata la squadra di coach De Raffaele supera 88-74 la Sidigas Avellino. Una vittoria importante per i veneti e che, invece, segna la definitiva resa degli irpini nella lotta alle posizioni di vertice, perdendo contatto anche dalla terza piazza occupata da Brescia. In casa Venezia il miglior marcatore ...

Video/ Avellino-Parma (1-2) : highlights e gol della partita (Serie B 33^ giornata) : Video Avellino Parma (risultato finale 1-2): higlhights e gol della partita di Serie B che si è conclusa con la vittoria dei crociati ai danni degli irpini sempre più in caduta libera.(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 09:08:00 GMT)

Basket - 24a giornata Serie A 2018 : Milano attende Reggio Emilia. Venezia-Avellino super posticipo! : Sarà un sabato di grande Basket. Tutta la Serie A, a parte Venezia ed Avellino, scendono in campo domani, anticipando di un giorno rispetto al solito calendario per la Pasqua. Si comincia, dunque, alle 17.00 con il match tra la Fiat Torino e la The Flexx Pistoia. I piemontesi devono riscattare il ko dello scorso turno e cercano punti fondamentali nella lotta playoff, mentre i toscani sono reduci dalla splendida vittoria contro Venezia, che ha ...

Probabili Formazioni Avellino-Parma - 33^giornata Serie B 29-03-2018 : Dopo la vittoria contro il Foggia , il Parma si prepara a sfidare l’Avellino. Il match valido per la 33^giornata di Serie B, andrà in scena giovedì 29 marzo con il calcio d’inizio fissato alle ore 20.30. Non sarà semplice per il Parma la trasferta contro l’Avellino. Infatti, la squadra allenata da Novellino nonostante una classifica non troppo sorridente esprime un buon calcio, riuscendo a fermare anche la capolista Empoli. ...

Serie B Parma - D'Aversa : «Conosciamo pregi e difetti dell'Avellino» : Parma - "La formazione non l'ho ancora decisa, ma Calaiò e Ceravolo come giocatori sono compatibili". Roberto D'Aversa , tecnico del Parma , in conferenza stampa non rivela l'undici che ha in mente ...

Video/ Pro Vercelli Avellino - 0-0 - : gli highlights della partita - Serie B 32giornata - : Video Pro Vercelli Avellino , risultato finale 0-0, : gli highlights della partita di Serie B. Al Piola reti bianche tra due squadre scontente.

Basket - Serie A Pistoia stoppa Venezia - Milano passa ad Avellino e resta sola in vetta : ROMA - Milano passa ad Avellino e resta da sola al comando del massimo campionato di pallacanestro dopo la 23esima giornata. La Reyer Venezia sul parquet di Pistoia non riesce infatti ad imitare il ...

