Serie A | Di Bello arbitra il derby Milan-Inter Torino-Crotone a Guida

Basket femminile - Serie A1 2018 : il tabellone dei playoff. Programma - orari e tv dei quarti di finale : La Serie A1 di Basket femminile entra nella fase decisiva, quella che assegnerà lo Scudetto. Le prima otto classificate dopo regular season e Round of Challenges sono pronte a contendersi lo scettro nei playoff. La testa di Serie numero uno è Schio, che ai quarti di finale se la vedrà con Broni. Seconda classificata è invece Venezia, che se la vedrà con Torino. Napoli-Lucca e Ragusa-San Martino gli altri due confronti. I quarti si disputeranno ...

Hockey pista - Play-off Serie A1 2018 : il tabellone completo. Programma - orari e tv : Non è prevista la diretta tv delle partite, che saranno trasmesse invece in diretta streaming alle ore 20.45 su LNH TV . Di seguito, il calendario e gli abbinamenti dei playoff scudetto 2018 di ...

Hockey pista - Play-off Serie A1 2018 : il tabellone completo. Programma - orari e tv : La stagione regolare si è conclusa appena una settimana fa con il primato del Lodi, che ha sconfitto il Forte dei Marmi all’ultima giornata, effettuando lo scatto decisivo per chiudere il campionato in vetta. Ma ora è già tempo di playoff e ad aprire le danze sarà la sfida tra il Breganze e il Follonica, che andrà in scena stasera, martedì 27 marzo, con gara-1 del quarti di finale. Un anticipo dettato dalla concomitanza tra il match di ...

Volley femminile - Serie A1 2018 – Playoff Scudetto : tutto il tabellone - gli incroci - le sfide. Calendario - date - programma - orari : Si è definita la griglia dei Playoff Scudetto di Volley femminile. La Serie 1 ha espresso i suoi verdetti al termine della regular season. Questi i quarti di finale: Novara incomincerà la ricorsa verso il secondo Scudetto contro Firenze, Conegliano proverà a risalire la china contro Modena, ostacolo Pesaro per la rivelazione Scandicci, derby lombardo tra Busto Arsizio e Monza. I quarti di finale si giocheranno al meglio delle 3 partite mentre ...

FOTO Ginnastica - Serie A 2018 – Tutti i body delle squadre : tra brillantini - decorazioni e femminilità. Qual è il più bello? : Sabato si è disputata la prima tappa della Serie A 2018 di Ginnastica artistica. Le migliori 24 squadre d’Italia si sono date battaglia ad Arezzo e hanno anche esibito i nuovi body. Gustiamoceli nelle FOTO di Giorgia Urbani: secondo voi Qual è il più bello? (galleria in fase di completamento, mancano ancora quattro team). BRIXIA BRESCIA: CENTRO SPORT BOLLATE: GAL LISSONE: GIGLIO MONTEVARCHI: FORZA E ...

Serie A - arriva il weekend più bello dell’anno : scontri da paura! : Serie A, arriva il weekend più bello dell’anno. Su questo davvero sembra non esserci alcun dubbio, il fine settimana che sta per arrivare, “ospiterà” la 27^ giornata di campionato, una giornata ricchissima di eventi fondamentali per il proseguo della stagione. Un crocevia importante per diverse squadre dunque, partendo dal primo incontro al sabato, quello tra Spal e Bologna. Un derby emiliano che per i padroni di casa potrebbe ...

Tennis : Sara Errani nel tabellone principale dell’Oracle Challenger Series. Sconfitta Claire Lu in tre set : Missione compiuta per Sara Errani. L’azzurra ha centrato la qualificazione al main draw dell’“Oracle Challenger Series”, torneo Wta 125k dotato di un montepremi di 150mila dollari in corso sui campi in cemento di Indian Wells, in California. Nella finale delle ‘quali’, la 30enne romagnola, attualmente numero 143 del ranking mondiale e settima testa di serie del tabellone (qualificazioni), ha superato in tre set (6-3 ...

Napoli e Juventus - un duello infinito che rende la Serie A il campionato più bello del mondo : numeri pazzeschi! : Negli ultimi anni si è parlato spesso di una Serie A noiosa e poca emozionante. Il dominio della Juventus, vincitrice degli ultimi sei scudetto, ha monopolizzato la scena. Nessuno è riuscito a tenere il passo dei bianconeri, alla distanza, con la squadra di Conte prima e Allegri poi che ha vinto il campionato senza avere rivali in grado di dargli fastidio fino alla fine. Quest’anno però il campionato italiano è il più bello al mondo. Senza ...

Arbitri Serie A - Benevento-Napoli a Di Bello : Roma, 1 feb. , askanews, Sarà il brindisino Di Bello a dirigere Benevento-Napoli, derby campano posticipo della ventitreesima giornata del campionato di serie A. La giornata di aprirà sabato alle 18 ...

Serie A - gli arbitri della 21giornata : a Massa Inter-Roma - Orsato per Atalanta-Napoli - Juve a Di Bello : Sosta invernale ormai alle spalle, Serie A pronta a scendere nuovamente in campo per la 21giornata. Con un comunicato ufficiale, l'AIA ha reso note le designazioni arbitrali per il prossimo turno di ...

Serie C mercato : sogno Arrighini - tra Strambelli e Bellomo - ecco la scelta Video : Oggi, 4 gennaio, si è aperta la seconda giornata del calciomercato invernale con tante operazioni che sono in dirittura d'arrivo. Nella giornata di ieri sono state annunciate le rescissioni contrattuali di Sorrentino dalla Sambenedettese e di Bussi dal Mestre. Il Padova sogna Arrighini Il Padova [Video] ha acquistato dalla Cremonese il terzino Simone Salviato, ma in cima ai desideri dei patavini c'è Andrea Arrighini, attaccante del Cittadella. ...