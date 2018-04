Senza custodi | Palazzo Ducale resta chiuso a Pasquetta

ilgiornale

(Di lunedì 2 aprile 2018) Un'altra anomalia italiana terràildi Mantova nel giorno di. Quando i giorni di riposo di un museo statale coincidono con un giorno festivo, infatti, c'è un'unica possibilità perché rimangono aperti e fruibili ai molti italiani e stranieri che vogliono approfittare del bel tempo: che isi rendano disponibili volontariamente.Per mantenere aperto il principale monumento della città di Mantova servivano un ventina di persona, disposte a lavorare in un giorno festivo. Soltanto la metà ha dato la sua disponibilità, determinando così la chiusura del museo.Il sindacati, a fronte delle inevitabili polemiche, se la prendono però con il direttore, Peter Assmann, che non avrebbe programmato per tempo i turni di lavoro festivi. Ma lui non ci sta e ribatte chevolontari ilnon poteva aprire.Inutile anche il tentativo di mediazione del Comune, ...