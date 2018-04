Segreteria Pd | Renzi punta su Serracchiani | tutti i candidati

Pd - Segreteria e consultazioni : le battaglie parallele dem condizionate dai renziani. E spunta il sospetto di un Nazareno bis : Sono due le battaglie parallele, ma strettamente connesse, che in queste ore si stanno combattendo nel Partito democratico. La prima, quella del prossimo governo, si deciderà nelle aule parlamentari ed entrerà nel vivo martedì, quando il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, aprirà le consultazioni al Colle. La seconda, tutta interna al Pd, si sta giocando, invece, nelle stanze del Nazareno. Ed ha assunto nelle ultime ore i connotati ...

Chi è Maurizio Martina - candidato a sostituire Matteo Renzi alla Segreteria del Pd : Maurizio Martina ospite al Wired Next Fest 2017 La direzione del Pd di lunedì 12 marzo sancirà la fine di Matteo Renzi come segretario del Pd. Il passaggio dello scettro, almeno in via momentanea, dovrebbe andare al vicesegretario Maurizio Martina che dovrebbe assumere ad interim la segreteria del partito. Martina, attuale ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, ha annunciato che il suo discorso non sarà privo di toni duri ...

Matteo Renzi - l'ora della guerra civile nel Pd : Carlo Calenda candidato alla Segreteria - lo spingono Veltroni e Prodi : Dentro al Pd i 'padri nobili' hanno già deciso tutto: dopo Matteo Renzi , il segretario-leader dovrà essere Carlo Calenda . Il retroscena è del Corriere della Sera e riannoda i fili di questi ultimi ...

Elezioni - Chiamparino apre ai 5 stelle. Renzi lo sfida : ‘Venga a dirlo in direzione’. Serracchiani lascia la Segreteria nazionale : Le grandi manovre sono cominciate. Nel giorno in cui Carlo Calenda annuncia di volersi iscrivere al partito per “lavorare” e “risollevare quello che c’è” e le sue parole raccolgono gli applausi dei maggiorenti Renziani, Sergio Chiamparino dà voce a chi nel Pd contesta la decisione di Matteo Renzi di restare segretario fino a dopo la formazione del governo. E apre alla possibilità categoricamente esclusa dal leader ...

Renzi lascia la Segreteria Pd (ma per finta). E si vendica dei 5 Stelle : Ventiquattr’ore di silenzio, per digerire la sconfitta e far partire la reazione. Poi Matteo Renzi si presenta, ieri sera, nella sala stampa del Nazareno e le sue parole sono una dichiarazione di guerra. Guerra innanzitutto interna: mette sul tavolo delle formali dimissioni: «è ovvio che io lasci la guida del Pd», dice. Ma non ora: la «fase congressuale» si aprirà solo «al termine ...

Le parole di Renzi : 'Ovvio che lasci la Segreteria - farò il semplice senatore' : Matteo Renzi ha definito chiara ed evidente la situazione delle elezioni: in questa campagna elettorale segnata dalle bugie, ha continuato il segretario del Pd, la più grande di tutte è quella che non si faranno mai accordi. Ha ammesso di aver compiuto errori, che bisognava votare in una delle finestre del 2016: si è riferito al momento dell'elezione francese e tedesca. Ha detto che sono stati tropo tecnici, in quanto non hanno mostrato fino in ...

