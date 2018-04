SCUOLA Il liceo classico si salva al ginnasio | ecco come

Le donne al parlamento di Aristofane ispirano la non-SCUOLA del Liceo Classico 'Alighieri' : 3 SPETTACOLI intero 12 euro , ridotto* 7 euro 5 SPETTACOLI intero 20 euro , ridotto* 12 euro ABBONAMENTO 11 SPETTACOLI intero 45 euro , ridotto* 25 euro *under20, universitari e docenti degli ...

Non-SCUOLA : al Teatro Rasi gli studenti del Liceo Artistico si ispirano a Shakespeare : Il carnet non dà diritto all'accesso in sala ma va cambiato con regolare biglietto; 3 spettacoli intero 12 euro, ridotto 7 euro 5 spettacoli intero 20 euro, ridotto 12 euro. ABBONAMENTO A 11 ...

INAIL accoglie in Alternanza SCUOLA lavoro gli studenti del Liceo "Nostro"di Villa San Giovanni : "L'Alternanza è un'attività molto utile per avvicinare la Scuola con il mondo delle imprese e rafforzare la collaborazione tra Scuola e territorio. L'esperienza presso gli uffici dell'INAIL reggino "...

I ragazzi della 3H del liceo scientifico Enrico Fermi di Bari dell´Alternanza SCUOLA Lavoro : ... siamo divenuti mentalmente più aperti, abbiamo capito che spesso i " diversi" riescono a donare più dei "normali", riescono a cambiare il mondo con la loro testimonianza, con la loro lezione di vita.

SCUOLA secondaria - sempre più liceo e meno professionale : tutti i dati sulle scelte per l’anno 2018-19 : Nei prossimi anni avremo sempre più liceali e sempre meno tecnici ed operai. E’ questa la fotografia che esce dai numeri diffusi dal ministero dell’Istruzione in merito alle scelte degli studenti. A iscrizioni il dato è chiaro: il 55,3% dei ragazzi che a settembre andrà in prima nella Scuola secondaria di secondo grado ha optato per un indirizzo liceale. I tecnici si fermano al 30,7% con una leggera crescita rispetto al 30,3% di un anno fa, ...

Roma - paura al liceo : crolla intonaco della SCUOLA e sfiora un'alunna : Momenti di paura ieri nel liceo Romano 'Lucio Anneo Seneca', in via Albergotti, nella zona di Boccea, dove durante le lezioni, si è staccato parte dell'intonaco dal muro esterno della scuola , ...

Decolla il liceo quadriennale. La SCUOLA si allinea all'Europa : Più ore di lezione settimanali (ma non troppe), aule aperte i primi di settembre e allungamento a fine giugno delle lezioni, come accade nel resto d'Europa. Ecco la formula adottata dai licei e istituti tecnici che dall'anno prossimo sperimenteranno il percorso di studi in quattro anni. Il quinto anno, per migliaia di ragazzi sparsi in tutto lo Stivale, esisterà solo per anticipare il lavoro, il percorso universitario o per dedicarlo a ...

Liceo Duca D'Aosta - al via il progetto alternanza SCUOLA lavoro con i profughi : Lavinia Braccini studentessa di IV G del Liceo Duca D'Aosta ci racconta che vorrebbe studiare economia all'università per questo ha scelto questo progetto di alternanza scuola lavoro. ' Dal confronto ...

Malore in liceo : ragazza tornata a SCUOLA : ANSA, - ROMA, 25 GEN - "La ragazza sta bene e oggi alle 8 è tornata regolarmente a scuola, accompagnata dai genitori che sono stati convocati dalla preside". Ad annunciarlo è Gildo De Angelis, ...

Avviato progetto alternanza SCUOLA " lavoro tra Mater Domini e liceo Siciliani : ... finalizzato a sviluppare competenze e conoscenze per giovani sempre più qualificati e pronti ad affrontare il prosieguo degli studi universitari e il mondo del lavoro. Gli studenti delle quinte ...

KENTUCKY - SPARATORIA IN UNA SCUOLA USA/ Benton - liceo sotto attacco : morti e feriti - arrestato l'attentatore : SPARATORIA in una SCUOLA del KENTUCKY: ultime notizie, liceo di Benton sotto attacco di un uomo armato. Un morto e alcuni ragazzi feriti: attentato?.

KENTUCKY - SPARATORIA IN UNA SCUOLA USA/ Benton - liceo sotto attacco : morti e feriti - arrestato l’attentatore : SPARATORIA in una SCUOLA del KENTUCKY: ultime notizie, liceo di Benton sotto attacco di un uomo armato. Un morto e alcuni ragazzi feriti: attentato o gesto di un folle? Killer arrestato(Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 17:02:00 GMT)

Giulianova - Liceo Curie 'premiato' per le 'buone pratiche' nell'Alternanza SCUOLA Lavoro : Inoltre, l'esperienza di Alternanza Scuola-Lavoro svolta nell'arco del triennio permetterà un primo sguardo sul mondo del Lavoro; fornirà la motivazione di voler studiare di più per conseguire il ...