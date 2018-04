Scuola | docenti di religione agli esami di stato di I grado?

Scuola - il governo stanzia 150 milioni di euro per stabilizzare 15mila docenti. Ma dopo il voto diventano appena 3.350 : Sono scomparse 10mila cattedre: svanite nel nulla, nei tiramolla fra i ministeri, le solite promesse ottimistiche in campagna elettorale e i calcoli poi sempre troppo al risparmio quando c’è da aprire davvero le casse dello Stato. Così ancora una volta i precari della Scuola vedranno centellinate le assunzioni, e le famiglie (specie quelle degli studenti disabili) non riceveranno il sostegno di cui avrebbero bisogno. Lo scorso dicembre, durante ...

Scuola - 50 mila insegnanti iscritti al concorso per docenti abilitati : la maggior parte viene dal Sud : Quasi 50 mila insegnanti hanno fatto domanda di partecipazione al concorso per docenti abilitati delle scuole medie e superiori. Da una prima analisi dei dati, il numero maggiore di richieste è stato presentato al Sud (23.476), seguito dal Nord (17.036) e dal Centro (9.389). A livello regionale invece, è la Campania ad avere il record di istanze inoltrate: 7.352. Seguono Lombardia (7.161), Sicilia (6.340) e Lazio (4.797). Il bando, aperto nel ...

Scuola - calendario scadenze aprile 2018 docenti e ATA : Quali sono le principali scadenze di aprile 2018 per docenti e personale ATA della Scuola? Secondo il calendario, riguardano il concorso per abilitati, i bandi ATA e la mobilità 2018/19. Vediamo quali sono quelle previste. calendario scadenze aprile 2018 docenti e ATA Le principali scadenze di aprile 2018 per docenti e personale ATA della Scuola […]

Scuola - Anief : "Docenti e Ata domani in sciopero" : Beffati 1,2 milioni di docenti e Ata che domani saranno in sciopero ". A dirlo Marcello Pacifico, presidente Anief . "Dopo la firma di Cgil, Cisl, Uil -spiega- che rappresentano il 66% dei lavoratori ...

Scuola/ Così il nuovo contratto dei docenti le ha fatto il funerale : Organizzazione totalmente inadeguata e gestione del personale docente sono i due grandi nervi scoperti della SCUOLA. Gli stessi che la stanno rottamando. GIUSEPPE SANTOLI (2)(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 06:10:00 GMT)SCUOLA/ Modello vecchio e inefficienza capillare: senza autonomia sta morendo, di G. SantoliSCUOLA/ Se i nemici delle superiori in 4 anni stanno al Miur, di R. Pasolini

Scuola - Istanze Online in tilt ultime notizie : tra concorso docenti e ATA III fascia - è caos : I problemi di accesso al sito Istanze Online non sono certamente nuovi ai docenti. Già in passato, gli insegnanti hanno incontrato molti problemi, specialmente nei periodi 'caldi', come quello relativo alle domande per la mobilità. E così, puntualmente, nella giornata in cui si è dato il via all'istanza per la scelta delle scuole per le graduatorie ATA […]

Ultime riforma Scuola 2018 : novità unione primarie-medie - rientro docenti al Sud Video : Novita' in vista per lipotetica riforma 2018 della #scuola targata Matteo #Salvini della Lega: due le misure più importanti e di difficile attuazione, l'unione delle scuole primarie e medie e il ritorno dei docenti al Sud. E' questo l'ambizioso programma di riforma della scuola che Salvini ha in mente, del quale ha parlato gia' in sede di campagna elettorale. Il dettaglio delle misure per la scuola è spiegato dal responsabile dell'Istruzione per ...

Scuola - mobilità docenti e ATA 2018/9 : pronti alla firma - ecco quando si parte e le novità : Il nuovo contratto di mobilità è ormai in dirittura d'attivo. Il Miur, infatti, ha convocato per la giornata di domani, mercoledì 7 marzo 2018, i sindacati rappresentativi della Scuola (Cgil, Cisl, Uil, Snals-Confsal e Gilda-Unams) per la firma a cui farà seguito l'ordinanza applicativa che darà inizio alle operazioni. mobilità 2018/9, personale docente e Ata: pronto il nuovo contratto annuale Secondo […]

Scuola - docenti di ruolo non possono prendere seconda abilitazione o specializzarsi su sostegno : Dopo i concorsi riservati, le Ssis e i Tirocini formativi, cui potevano iscriversi anche i docenti di ruolo, la Legge 107/2015 ha in effetti previsto un percorso specifico: è previsto, in pratica, che ...

Docenti sviliti e genitori in cattedra - il paradosso della Scuola al contrario : Che farebbe oggi Giovanni Pascoli o Natalino Sapegno, che un tempo insegnavano alle superiori? Come affronterebbero gli studenti e soprattutto i loro genitori? Come si troverebbero in un mestiere che ogni giorno di più diventa uno scontro (a volte anche fisico) con adulti e ragazzi? ...

Scuola - Consiglio Stato riapre GaE a docenti laureati entro 2010-2011 : Ora serve una soluzione politica che riapra le Graduatorie ad esaurimento a tutto il personale abilitato dopo il disastro della Buona Scuola e tutto questo deve avvenire indipendentemente dalla fase ...

Scuola - Consiglio Stato riapre GaE a docenti laureati entro 2010-2011 : Con una Ordinanza , la n. 624 del 2018, i magistrati hanno riaperto le liste di attesa per i laureati entro l'anno 2010/2011 e, a coloro che hanno concluso gli studi accademici successivamente. Per l'...

Contratto Scuola 2018 e bonus docenti : comunicato unitario sindacati - ecco i chiarimenti : Attraverso un comunicato unitario diffuso da FLC CGIL, Cisl scuola e Uil scuola RUA, i sindacati vogliono chiarire alcuni punti apparsi discordanti riguardanti il bonus merito docenti (introdotto dalla riforma 'Buona scuola' con la Legge 107/2015), secondo quanto contenuto nell'ipotesi di CCNL firmata lo scorso 9 febbraio all'Aran. ecco quanto si legge nella nota diffusa dai sindacati. bonus […]

Scuola - Gruppo di Firenze al ministero : “I docenti impreparati vanno puniti” : Mettiamo dietro la lavagna gli insegnanti peggiori. Il Gruppo di Firenze per la Scuola del merito e della responsabilità, dopo l’appello contro il declino dell’italiano, torna a farsi sentire proponendo un documento che chiede al ministero di intervenire senza se e senza ma sui docenti che compiono gravi atti nei confronti degli allievi ma anche su quelli che non sanno fare il loro mestiere. Sul tavolo della ministra dell’Istruzione Valeria ...