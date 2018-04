Scherma | Mondiali Cadetti e Giovani 2018 | tripletta azzurra nella spada! Davide Di Veroli

oasport

(Di lunedì 2 aprile 2018) Arriva una straordinariaspada Under 17 aidi, in corso di svolgimento a Verona. Sul podio della gara maschile salgono tutti e tre gli azzurri impegnati con l’oro diDi, l’argento di Filippo Armaleo e il bronzo di Simone Greco. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati di giornata.Di, dopo aver conquistato l’argento ieri tra gli Under 20, si laurea campione del mondo tra gli Under 17 per il secondo anno consecutivo. Il 16enne romano ha vinto il derby azzurro della finale con Filippo Armaleo, imponendosi con il punteggio di 13-9. Il cammino di Disi era aperto con la vittoria sull’atleta di Singapore, Chan Xavier Jun Xi per 15-3, poi sono arrivati i successi con l’egiziano Ibrahim Ramadan per 15-7 e con l’ungherese Marcell Nagy per 13-6. Ai quarti ha superato di misura per 7-6 il ...