Scaletta di Harry Styles a Milano per il Live On Tour 2018 | orari e ultimi biglietti

(Di lunedì 2 aprile 2018) Finalmente questa sera l'attesissimo concerto di, per la prima delle due date italiane delOn.A grande richiesta, il cantante inglese fa ritorno in Italia dopo l'unico concerto del 10 novembre all'Alcatraz di, che ha registrato un enorme successo.presenterà al pubblico l'omonimo album di debutto da solista, pubblicato a maggio 2017 e anticipato dal singolo dal successo mondiale Sign Of The Times. Durante il concerto, spazio anche per le cover a cui il cantante è particolarmente legato, tra cui The Chain dei Fleetwood Mac. Ma non solo:regalerà al pubblico anche una personale interpretazione di Just A Little Bit Of Your Heart di Ariana Grande, canzone scritta da lui stesso per la nota popstar americana.Immancabili, naturalmente, alcune canzoni degli One Direction, omaggiati dacon la celebre ...