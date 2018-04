Sampdoria | Giampaolo | ' Feriti ma vivi | saremo all' altezza dell' Atalanta'

Sampdoria - Giampaolo 'Dopo il primo tempo abbiamo smesso di giocare' : VERONA - A un certo punto del match, nella ripresa, ha gridato ai suoi: 'abbiamo smesso di giocare'. Ma alla fine Giampaolo, il tecnico della Sampdoria, è più rammaricato che arrabbiato. 'abbiamo ...

Serie A Sampdoria - Giampaolo : «Nel primo tempo potevamo vincere» : VERONA - "Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, potevamo chiuderla con due o tre gol di differenza. Nella ripresa invece la partita si è fatta sporca e non siamo più riusciti a palleggiare. Non abbiamo ...

Sampdoria - Giampaolo : 'Nessun dramma - ritiro chiesto dai giocatori' : Marco Giampaolo , tecnico della Sampdoria , parla a Sky Sport dopo il ko col Chievo : 'Abbiamo fatto un primo tempo ottimo, avremmo potuto chiuderlo con più gol di scarto. Nella ripresa abbiamo invece la colpa di non aver continuato a giocare. Mi ero ...

Sampdoria : faccia a faccia Ferrero-Giampaolo : Patto per l’Europa in casa Sampdoria con l’incontro a Bogliasco tra il presidente Massimo Ferrero e l’allenatore Marco Giampaolo. Il massimo dirigente ha seguito la seduta e ha voluto dare un segnale forte alla squadra dopo le pesantissime sconfitte con Crotone e Inter. Ferrero lo aveva detto qualche giorno fa: “Giampaolo non è in discussione” e nella sua visita nel quartier generale di Bogliasco ha voluto ribadire ...

Sampdoria - Ferrero : “Giampaolo non si discute” : “Giampaolo non è in discussione e ci porterà dove il cuore vorrà”. Il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, è convinto che non serva “nessun processo” alla sua squadra e conferma la fiducia all’allenatore dopo la seconda sconfitta di fila in campionato, il 5-0 incassato in casa contro l’Inter, con quattro reti di Icardi. “E’ un ragazzo che viene dalla Sampdoria, noi siamo dei benefattori ...

Sampdoria in crisi - l’annuncio di Ferrero su Giampaolo : La Sampdoria non sta attraversando un buon momento, due sconfitte pesantissime nelle gare contro Crotone ed Inter, interessanti indicazioni su Giampaolo da parte di Ferrero: “Giampaolo non è in discussione, l’ho scelto io. A caldo non c’è stato alcun confronto con l’allenatore e con la squadra perché ritengo che i confronti debbano essere sempre costrutti. Troppo dure le sue dichiarazioni post-partita? Conosco l’uomo e credo di ...

Sampdoria - Ferrero : “Giampaolo non è in discussione” : Ferrero – Nessun rischio esonero per il tecnico della Sampdoria, Marco Giampaolo, all’indomani della sconfitta casalinga contro l’Inter per 5 a 0. Lo ha garantito il patron del club blucerchiato, Massimo Ferrero, a margine dell’assemblea della Lega di Seria A chiamata a eleggere il nuovo presidente della Confindustria del calcio. Giampaolo resta al suo posto […] L'articolo Sampdoria, Ferrero: “Giampaolo non è ...

Serie A Sampdoria - Giampaolo duro : «Deluso e arrabbiato» : GENOVA - "Dovevamo riscattare la gare con il Crotone, ma in queste due gare abbiamo dimostrato di essere carenti sotto il profilo di maturità e responsabilità". Così a Premium il tecnico della ...

Serie A Sampdoria - Giampaolo : «Contro l'Inter per il riscatto. Spalletti top in Europa» : GENOVA - Marco Giampaolo , l'allenatore della Sampdoria , è pronto per la sfida contro l'Inter e si fida di Quagliarella e compagni: 'Il riscatto va cercato nelle prestazioni. l'Inter è una squadra ...

Serie A Sampdoria - Giampaolo : «Regalati quattro gol al Crotone» : Marco Giampaolo non nasconde la delusione: "La partita non è mai cominciata per la Sampdoria - dice l'allenatore a Sky Sport - E' una sconfitta pesante, che brucia molto. Il quarto gol subito è l'...

Sampdoria - Giampaolo : 'Il quarto gol è l'emblema del nostro ko' : Marco Giampaolo, allenatore della Sampdoria , parla a Rai Sport dopo la sconfitta della sua squadra contro il Crotone: 'Un match difficile da commentare, perché siamo partiti male ed abbiamo finito peggio. Le quattro reti ce le siamo fatte da soli ed il ...

Sampdoria - Giampaolo ricorda Astori : emozioni per il difensore della Fiorentina : La Sampdoria si prepara per la gara di campionato contro il Crotone, in conferenza stampa il tecnico Giampaolo ricorda Astori: “Si riparte onorando la memoria di Astori. Questa tragedia ha avvicinato la gente. Si riparte onorando lo sport, onorando anche la memoria del ragazzo. Voglio sottolineare come la tragica morte di Astori abbia toccato la sensibilita’ di tutto il mondo sportivo e non che conferma la qualita’ ...