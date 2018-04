Salvini “via sanzioni alla Russia - danno a nostra economia”/ Governo M5s-Lega : monito Ispi - “saremmo isolati” : Matteo Salvini verso il Governo: “via le sanzioni alla Russia, sto con Putin". La Lega verso il vertice con Di Maio: “no passi indietro", spiega il leader M5s. Il monito dell'Ispi(Pubblicato il Mon, 02 Apr 2018 21:10:00 GMT)

Salvini 'Se al governo - aboliremo le sanzioni contro la Russia'. Da mercoledì al via le consultazioni : Spero di potere presto, dal governo, raccogliere l'appello del presidente di Confindustria Russia: VIA queste assurde sanzioni che stanno causando un danno incalcolabile all'economia italiana! pic.

Salvini : “SE AL GOVERNO - VIA SANZIONI CONTRO RUSSIA”/ Lega-M5s concordi su terrorismo e regole Ue : Matteo SALVINI verso il GOVERNO: “via le SANZIONI alla Russia, sto con Putin". La Lega verso il vertice con Di Maio: “no passi indietro", spiega il leader M5s. Vicini anche su terrorismo(Pubblicato il Mon, 02 Apr 2018 18:12:00 GMT)

Salvini 'Se al governo - via le sanzioni contro la Russia'. Da mercoledì al via le consultazioni : Spero di potere presto, dal governo, raccogliere l'appello del presidente di Confindustria Russia: VIA queste assurde sanzioni che stanno causando un danno incalcolabile all'economia italiana! pic.

Salvini al Governo - “Via le sanzioni alla Russia”/ Lega con Putin : Di Maio verso vertice - “no passi indietro” : Matteo Salvini verso il Governo: “Via le sanzioni alla Russia, sto con Putin". La Lega verso il vertice con Di Maio: “no passi indietro", spiega il leader M5s. Novità su ministero Disabilità(Pubblicato il Mon, 02 Apr 2018 16:22:00 GMT)

Matteo Salvini - la promessa : 'Quando sarò al governo via le sanzioni alla Russia' : Quale appello? Presto detto: ' Via queste assurde sanzioni che stanno causando un danno incalcolabile all'economia italiana'. L'appello, per inciso, è arrivato su Libero , in un'intervista in cui ...

Salvini : "Se vado al governo - via assurde sanzioni alla Russia" - : Il leader della Lega promette la mossa pro-Putin se dovesse andare a Palazzo Chigi: "sanzioni stanno causando un danno incalcolabile all'Italia". Attesa per le consultazioni al Quirinale : si comincia ...

Salvini : 'Se vado al governo via le assurde sanzioni alla Russia' : Roma - 'Spero di potere presto, dal governo, raccogliere l'appello del presidente di Confindustria Russia: via queste assurde sanzioni che stanno causando un danno incalcolabile all'economia italiana'. È quanto si legge sul profilo Twitter del segretario della Lega, Matteo Salvini . Da mercoledì le consultazioni Intanto partiranno mercoledì le consultazioni del presidente della ...

Salvini : «Se governerò - via le sanzioni alla Russia» : Le parole di Ferlenghi si inseriscono in uno scenario reso ancora più complesso da una guerra diplomatica tra l'Unione europea e il Paese guidato da Putin. Decine di rappresentanti politici russi sono ...

Salvini promette : "Con me al governo via le sanzioni alla Russia" : Matteo Salvini, in vacanza a Ischia con Elisa Isoardi per la Pasqua, non rinuncia ad elencare il suo programma di governo in vista delle consultazioni al Quirinale che partiranno mercoledì prossimo.Il leader della Lega chiede di poter essere nominato premier per attuare le misure promesse in campagna elettorale. Come quelle che - garantisce Salvini - possono aiutare il Paese a tornare a crescere."Spero di potere presto, dal governo, raccogliere ...

Salvini : “Se vado al governo via le sanzioni alla Russia” : «Spero di potere presto, dal governo, raccogliere l’appello del presidente di Confindustria Russia: via queste assurde sanzioni che stanno causando un danno incalcolabile all’economia italiana». È quanto si legge sul profilo Twitter del segretario della Lega, Matteo Salvini....

Salvini : via le sanzioni alla Russia se andrò al governo : "Spero di potere presto, dal governo, raccogliere l'appello del presidente di Confindustria Russa: via queste assurde sanzioni che stanno causando un danno incalcolabile all'economia italiana!". Lo scrive su Twitter il segretario della Lega Matteo Salvini.

Matteo Salvini : se vado al governo via le sanzioni alla Russia : "Spero di potere presto, dal governo, raccogliere l'appello del presidente di Confindustria Russa: via queste assurde sanzioni che stanno causando un danno incalcolabile all'economia italiana!". Lo scrive su Twitter il segretario della Lega Matteo Salvini.

Matteo Salvini : "Se sarò al governo via sanzioni assurde alla Russia. Sono solo un danno per l'economia italiana" : "Spero di potere presto, dal governo, raccogliere l'appello del presidente di Confindustria Russa: via queste assurde sanzioni che stanno causando un danno incalcolabile all'economia italiana!". Lo scrive su Twitter il segretario della Lega Matteo Salvini.Spero di potere presto, dal governo, raccogliere l'appello del presidente di Confindustria Russia: VIA queste assurde sanzioni che stanno causando un danno incalcolabile all'economia italiana! ...