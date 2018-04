Salvini | via le sanzioni alla Russia se andrò al governo

Matteo Salvini : se vado al governo via le sanzioni alla Russia : "Spero di potere presto, dal governo, raccogliere l'appello del presidente di Confindustria Russa: via queste assurde sanzioni che stanno causando un danno incalcolabile all'economia italiana!". Lo scrive su Twitter il segretario della Lega Matteo Salvini.

Il blitz unisce i politici Salvini : "Altro che russi Via i loro diplomatici" : Roma La squadretta di poliziotti francesi di frontiera, tutti armati, che ha "invaso il campo" venerdì sera a Bardonecchia pretendendo un controllo delle urine su un immigrato in viaggio verso l'Italia, riesce nel miracolo di unire la politica italiana. Trasversalmente concorde da destra a sinistra nel condannare l'azione degli agenti della dogana transalpina. L'irruzione dei flic francesi armati nella sede della Ong nella stazione della ...

Salvini : "Altro che russi - via i francesi" : 'Altro che espellere i diplomatici russi, qui bisogna allontanare i diplomatici francesi!". Così il segretario della Lega e leader del centrodestra Matteo Salvini, dopo l'intervento dei militari d'...

Reddito di cittadinanza - Salvini : “Lavoriamo a un incentivo di avviamento al lavoro”. È un prestito da restituire : “Io sono culturalmente ed economicamente contrario all’assistenzialismo. Noi stiamo lavorando a un incentivo di avviamento al lavoro. Si rivolge al ventenne che ha inviato invano 200 curriculum e al cinquantenne la cui azienda ha chiuso”. Mentre Luigi Di Maio toglie dalla lista delle “priorità per i cittadini” il Reddito di cittadinanza, Matteo Salvini rilancia con la proposta di quello che il neosenatore del ...

Governo - Salvini insiste : “Il prossimo premier? Non potrà che essere del centrodestra. Via la legge Fornero” : Galvanizzato dal successo nella partita per l’elezione dei presidenti delle Camere, Matteo Salvini rilancia subito sul Governo: “Nel rispetto di tutti, il prossimo premier non potrà che essere indicato dal centrodestra“. Perché, spiega il leader della Lega, è “la coalizione che ha preso più voti e che anche ieri ha dimostrato compattezza, intelligenza e rispetto degli elettori”. Una mossa che pare quasi una risposta ...

Di Maio e Salvini - dopo l'accordo sul Parlamento al via la partita per il Governo : Roberto Fico alla Camera, Elisabetta Alberti Casellati prima donna al Senato. Nel pomeriggio di ieri sono stati ricevuti al Quirinale da Sergio Mattarella. Dal Presidente della Repubblica anche il premier Gentiloni, che ha rassegnato le dimissioni. Resterà in carica per il disbrigo degli affari correnti

Non serve il gelato a Salvini : licenziata. I titolari : 'Se n'è andata via di sua volontà' : Da noi può essere servito chiunque con qualunque ideologia politica o culturale e quando la cosa è stata fatta notare alla signorina, lei se n'è andata lasciando i suoi colleghi e il posto di lavoro'.

Salvini - ok incontri basta che risolviamo : ANSA, - ROMA, 22 MAR - "Se c'è un tavolo fa riconvocare siamo pronti anche tra un quarto d'ora pur di risolvere la situazione velocemente". Così il leader della Lega Matteo Salvini dopo la richiesta ...

Salvini : 'Alleanza con 5 Stelle - nessun veto ex-Cav'; malumori in via Bellerio? Video : La situazione è sempre più concitata. Lo scenario prodotto dalle recenti #Elezioni politiche hanno indubbiamente prodotto un protagonista assoluto il cui nome è #Matteo Salvini. Il giovane leader leghista è impegnato su due fronti principali quello della partita di governo dove sembra interloquire in maniera assidua con il capo politico del #movimento 5 Stelle Luigi Di Maio; e quello della coalizione di centrodestra [Video], dove si trova a ...

Pensioni - Salvini : abrogazione Fornero - la via è chiara - le novità Video : Consapevole delle diverse difficolta' che dovra' incontrare nel corso del suo cammino [Video]verso Palazzo Chigi, anche se sembra difficile che possa essere davvero lui ad andarci come spera, il leader della Lega Matteo Salvini non perde occasione per parlare della riforma #Pensioni, uno dei punti centrali della campagna elettorale e anche nel dopo elezioni. Il superamento della legge Fornero è uno dei temi che sta accompagnando il confronto tra ...

Camere - telefonata Di Maio-Salvini : ora avviamo il Parlamento. Ma su M5S la Lega si spacca : Far partire il Parlamento, renderlo subito operativo. L'asse Lega-M5s regge, certificato da una comunanza di intenti dopo la telefonata Di Maio-Salvini. Il candidato premier del Movimento 5 stelle ha ...