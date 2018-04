“Salvini il russo rischia di isolarci in Europa” Intervista a Paolo Magri

huffingtonpost

(Di lunedì 2 aprile 2018) La promessa di Matteo Salvini – togliere, una volta al governo, le "assurde sanzioni" alla Russia "che stanno causando un danno incalcolabile all'economia italiana" – non stupisce affatto, vicepresidente e direttore dell'Ispi e professore di Relazioni internazionali alla Bocconi. Che, sentito da HuffPost, ricorda come la Lega, su questo, non sia affatto sola, ma possa contare sul parere favorevole di altre forze politiche, dal Movimento Cinque Stelle a Forza Italia. Ma c'è un aspetto, secondo il professore, che il segretario leghista e gli altri leader che ambiscono al governo dovrebbero tenere presente: "una eventuale rottura con l'Europa sulle sanzioni russe potrebbe tradursi in un isolamento dell'Italia in Ue, posizione da cui sarebbe più difficile influire su altri dossier che ci stanno a cuore".Spero di potere presto, dal governo, raccogliere ...