Russia | Trump ha proposto a Putin incontro alla Casa Bianca

DIPLOMATICI RUSSI ESPULSI - SPIA AVVELENATA/ Russia “rappresaglia contro Trump e May” : Salvini critica sanzioni : Caso Skripal, ESPULSIoni DIPLOMATICI dopo per l'ex SPIA russa AVVELENATA in Regno Unito: via DIPLOMATICI da Usa a Ue, l'Italia ne caccia 2, Trump ben 60. Le ultime notizie e i motivi(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 18:11:00 GMT)

Russiagate : Trump rinuncia a new entry in squadra avvocati : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Per contrastare la Russia - Trump potrebbe riaprire il programma Thor : Anti-satellite weapons Stati Uniti, Russia e Cina sono le uniche nazioni al mondo con sistemi d'arma spaziali , intesi come ASAT, . I sistemi asimmetrici ASAT, Anti-satellite weapons, mirano alla ...

Russiagate : si è dimesso John Dowd - principale avvocato di Trump : John Dowd , il principale avvocato che difende Donald Trump nel Russiagate, si è dimesso . Lo ha riferito la stampa americana, citando fonti vicine al legale. Dowd era entrato nel team di avvocati del ...

Russiagate - Mueller : interrogherò Trump : 1.02 Mueller vuole chiedere a Donald Trump informazioni sul controverso incontro nella Trump Tower tra funzionari di Mosca e membri dello staff della sua campagna, compresi il figlio Donald Jr e il genero Jared Kushner. Così la Cnn. Vuole interrogarlo sul suo ruolo nella messa a punto del comunicato fuorviante sul licenziamento dell'ex consigliere per la sicurezza Michael Flynn e sul licenziamento dell'ex capo dell'Fbi, James Comey. Il ...

Russiagate - Casa Bianca : 'Trump non valuta licenziamento Mueller' : La Casa Bianca prova a calmare i rumors riguardo un possibile licenziamento del procuratore speciale per il Russiagate, Robert Mueller. "Il presidente Trump non sta considerando o parlando di un ...

Russiagate - Trump : 'Inchiesta Mueller scorretta' - Malumori tra dem e repubblicani per possibile licenziamento : "L'indagine del procuratore speciale Robert Mueller non sarebbe mai dovuta iniziare. E' stata basata su attività fraudolente e falsi dossier pagati da Hillary Clinton e dai democratici. E' una caccia ...

Inchiesta sui rapporti Trump-Russia - i Dem vogliono l'aiuto di Apple e Facebook : Insomma, il russiagate sembra ancora tenere banco nella politica internazionale di queste settimane, anche se sembra difficile poter portare alla luce il contenuto di alcuni messaggi scambiati all'...

