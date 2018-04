Rosa Perrotta e Bianca Atzei amiche | Alessia Mancini attacca l’ex tronista

Isola dei Famosi 2018/ Elena Morali e Rosa Perrotta - piovono critiche : "Penose - fuori dal gioco!" : Isola dei Famosi 2018, anticipazioni: momento molto difficile per Amaurys Perez. Dal corna-gate alla lite con Franco Terlizzi: la moglie Angela Rende torna a svelarsi(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 23:03:00 GMT)

Isola dei Famosi : il gesto di Amaurys che spiazza Rosa Perrotta : Isola dei Famosi, il gesto di Amaurys per Rosa Perrotta: l’ex tronista rimane spiazzata ma poi apprezza Dopo la diretta di martedì sera all’Isola dei Famosi gli equilibri sembravano essere saltati. Uno dei naufraghi a prendere una posizione netta contro il rientro di Rosa Perrotta ed Elena Morali (ma soprattutto contro le loro dichiarazioni) era […] L'articolo Isola dei Famosi: il gesto di Amaurys che spiazza Rosa Perrotta ...

L’Isola dei Famosi : Pietro Tartaglione difende Rosa Perrotta : Pietro Tartaglione prende le difese di Rosa Perrotta all’Isola dei Famosi Mara Venier durante l’ultima puntata de L’Isola dei Famosi ha chiesto a Elena Morali e Rosa Perrotta cosa avessero fatto nella loro vita per permettersi di attaccare Alessia Mancini e un sapiente uomo di spettacolo come Nino Formicola. Elena Morali ha partecipato a La Pupa e il Secchione su Italia1, è diventata famosa per una storia d’amore con ...

Isola dei Famosi 2018/ Nuove liti tra i naufraghi : Elena Morali e Rosa Perrotta a rischio! : Isola dei Famosi 2018, anticipazioni: nuovi dissapori tra i naufraghi dopo il ritorno di Elena Morali e Rosa Perrotta. Frattura in arrivo per il gruppo?(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 04:05:00 GMT)

Alessia Mancini contro Rosa Perrotta ed Elena Morali all’Isola : spunta il fuori onda : Alessia Mancini: le parole contro Rosa Perrotta ed Elena Morali durante il fuori onda Rosa Perrotta ed Elena Morali hanno molto fatto arrabbiare Alessia Mancini ieri sera durante la diretta dell’Isola dei Famosi. Quanto affermato dalle due naufraghe, infatti, molto ha infastidito l’ex letterina che tuttavia, almeno fino a ieri, poco aveva detto a tal […] L'articolo Alessia Mancini contro Rosa Perrotta ed Elena Morali ...

Isola dei Famosi : Elena Morali e Rosa Perrotta rifiutano il cibo procurato da Amaurys : Isola dei Famosi, Elena Morali e Rosa Perrotta dopo lo scontro in diretta di ieri sera: le due naufraghe rifiutano il cibo pescato da Amaurys Il clima all’Isola dei Famosi, al momento, non è sicuramente tra i più distesi. A peggiorare le cose, inoltre, il rientro di Elena Morali e Rosa Perrotta. Le due ragazze, […] L'articolo Isola dei Famosi: Elena Morali e Rosa Perrotta rifiutano il cibo procurato da Amaurys proviene da Gossip e Tv.

Isola - Rosa ed Elena ironizzano sui ‘25 anni di televisione’ di Alessia Mancini. Lei zittisce la Perrotta : «Sulle esterne sei più brava di me» : Isola dei Famosi 2018 - Alessia Mancini Scintille nella parte finale della decima puntata dell’Isola dei Famosi 2018 (qui la diretta minuto per minuto). Rosa Perrotta ed Elena Morali hanno lasciato l’Isola che non c’è e sono tornate assieme al gruppo dei naufraghi in Palapa, ma è bastato poco per accendere la miccia. Le due, durante il loro periodo di permanenza sull‘Isola che non c’è, hanno spesso sparlato del ...

Rosa Perrotta e Elena Morali criticano le carriere di Gaspare e Alessia Mancini : scoppia il putiferio : Isola dei Famosi, Rosa Perrotta e Elena Morali rimproverate da Alessia Marcuzzi, Mara Venier e Bossari Elena Morali e Rosa Perrotta sono tornate in gioco all’Isola dei Famosi dopo due settimane passate in solitudine sull’Isola che non c’è. E le loro confidenze non sono piaciute a più di qualcuno. L’ex tronista di Uomini e Donne […] L'articolo Rosa Perrotta e Elena Morali criticano le carriere di Gaspare e Alessia ...

Nominati Isola dei Famosi e il ritorno di Elena Morali e Rosa Perrotta : Chi sono i nuovi Nominati dell’Isola dei Famosi? Chi ha nominato chi? Intanto tornano in gara Rosa Perrotta e Elena Morali Francesca Cipriani, Nino Formicola e Jonathan sono i nuovi Nominati dell’Isola dei Famosi. La maggior parte del gruppo è stato compatto nel votare per la bionda showgirl mentre sono finiti al ballottaggio Nino, Jonathan […] L'articolo Nominati Isola dei Famosi e il ritorno di Elena Morali e Rosa Perrotta ...

ISOLA DEI FAMOSI 2018 - ELIMINATO SIMONE BARBATO/ Diretta : il televoto salva Rosa Perrotta ed Elena Morali : ISOLA dei FAMOSI 2018, anticipazioni e Diretta decima puntata. L'addio di Valeria Marini, il ritorno di Marco Ferri. Cipriani, BARBATO, Terlizzi al televoto, chi sarà ELIMINATO?(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 00:01:00 GMT)

Isola dei famosi - Rosa Perrotta umilia Alessia Mancini : vietato essere mamma e andare in tv : Le vediamo nei talk-show indignarsi davanti all' ennesimo caso di omicidio che ha come vittima una donna, parlano di 'femmincidio' come piaga di una società incapace di emanciparsi da un modello ...

Rosa Perrotta - la svolta sexy : mai vista in questo modo all’Isola dei Famosi. La finale si avvicina e la naufraga - a sorpresa - mostra il meglio di sé. Ma ‘così’ l’ex tronista esagera : le foto : Rosa Perrotta sembra quasi rinata da quando si trova all’Isola che non c’è. Eliminata qualche settimana fa dal pubblico, la ex tronista di Uomini e Donne è approdata in un’altra isoletta dove, con l’amica Elena Morali, trascorre le giornate tra bagni di sole, confidenze e immersioni. È come se avesse trovato una sua dimensione dopo l’astio vomitato all’Isola dei Famosi ‘normale’. O quasi, almeno. Perché ...

Rosa Perrotta/ La rinascita all'"Isola che non c'è"(Isola dei famosi 2018) : Rosa Perrotta continua la sua avventura all'Isola dei famosi 2018. La ex tronista di Uomini e Donne si trova da qualche settimana sull'Isola che non c'è con Elena Morali.(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 08:45:00 GMT)

Rosa Perrotta ‘rosica’? Paola Di Benedetto ne ha per tutti e svela i segreti dell’Isola : Rosa Perrotta ‘rosica’? Paola Di Benedetto: “Appena la telecamera va via…” Paola Di Benedetto da quando ha lasciato L’Isola dei Famosi continua a far parlare di sé: da una parte è ‘braccata’ per la neonata love story nata con Francesco Monte, dall’altra non lesina parole schiette sul reality che ha da poco lasciato. Nelle ultime […] L'articolo Rosa Perrotta ‘rosica’? Paola ...