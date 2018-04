Ronaldinho | ' Nel 2006 eliminati dal Mondiale per colpa di Roberto Carlos'

Pelè commovente su Ronaldinho : “ha portato il sorriso nel calcio” : Da ieri Ronaldinho e’ ufficialmente un ex giocatore. Il brasiliano, ex Barcellona e Milan, ha lasciato il calcio e oggi tanti campioni, attuali e del passato, gli hanno reso omaggio, a partire dal grande Pele’. “Hai portato un sorriso sul volto di tutti – scrive O Rei su Twitter -. Ti auguro di dribblare tutte le sfide che ti presentera’ la vita, cosi’ come hai fatto sui campi di calcio”. Anche Neymar, ...