Roma | Ünder | Ho detto no al City per la Roma Dzeko mi dice come muovermi

Roma - salgono a 25 gli infortuni muscolari. Under e Nainggolan in dubbio per il Barca : Forse è colpa degli impegni in nazionale, come ha detto Di Francesco dopo il pareggio con il Bologna, oppure si tratta di semplice sfortuna, fatto sta che la Roma al Camp Nou potrebbe perdere due ...

Roma - Under e Pellegrini non convocati per il Bologna. Torneranno per il Barcellona : Lo aveva lasciato intendere Di Francesco in conferenza stampa, ma ora è ufficiale: Cengiz Under non farà parte della spedizione per Bologna . Il turco è rientrato dall'impegno in nazionale con un ...

Roma - Di Francesco : 'Non sento le pressioni per il Barcellona. Under in dubbio' : 'Voi lo sentite tanto, io nulla. C'è il Bologna e non lo dico perché sono l'allenatore. È importante tenere la nostra posizione in classifica, loro cercheranno di fare del loro meglio, ma la nostra ...

Roma - Di Francesco lancia il turn-over : "Staffetta Dzeko-Schick". Dubbio Under : A cinque giorni dall'impegno di Champions contro il Barcellona, la Roma si rituffa nel campionato con l'obiettivo di consolidare il terzo posto e tenere a debita distanza Inter e Lazio, le due dirette ...

Roma - Di Francesco : 'Dzeko-Schick - col Bologna gioca o l'uno o l'altro. Out Pellegrini - Under in dubbio' : Una settimana che potrà rivelarsi fondamentale per la Roma. Sabato 30 marzo, alle ore 12:30, l'importantissima trasferta di Bologna valida per lla 30giornata di campionato e per conservare il terzo ...

Roma : Monchi - il Barcellona segue Under : ANSA, - Roma, 27 MAR - Il ds della Roma, Monchi, in un'intervista radiofonica alla stazione radio turca Radyosport, ha parlato di un interessamento del Barcellona a Cengiz Under. Monchi ha citato ...

Roma - Monchi ammette : 'Il Barcellona segue Under' : Il ds della Roma, Monchi, in un'intervista radiofonica alla stazione radio turca Radyosport, ha parlato di un interessamento del Barcellona a Cengiz Under. Monchi ha citato Bayram Tutumlu, agente del ...

Calciomercato Roma - Barcellona su Under : Promette bene, qualsiasi ds al mondo lo conosce e lo reputa bravo. Ma ad oggi non ci siamo mossi su di lui

Roma - Barcellona ha chiesto informazioni su Under : Il Barcellona segue Cenzig Under. Almeno questo è ciò che conferma Monchi, direttore sportivo della Roma, squadra contro cui il Barca giocherà i quarti di finale di Champions League dove gioca il giovanissimo attaccante esterno turco. Under è la grande rivelazione della stagione dei giallorossi ed è ormai un titolare della squadra di Di Francesco. È spudorato, segna e sta crescendo molto, cose che lo rendono appetibile per tutti i grandi ...

Roma - Monchi : 'Veramente soddisfatti di Under. Barcellona miglior squadra del mondo' - : È un giocatore interessante e promettente, qualunque ds al mondo lo conosce e lo reputa bravo. Ma ad oggi non ci siamo mossi su di lui'. Roma, Monchi: 'Non stiamo smobilitando'

Roma - sospiro di sollievo : niente di grave per Ünder. Il turco resta in Nazionale : La preoccupazione iniziale è svanita del tutto. L'infortunio al ginocchio sinistro, che aveva spaventato la Roma, alla fine non si rivelato così grave. Cengiz Under, uno degli uomini più in forma di ...

Roma - ansia per Ünder : distorsione al ginocchio - salta Turchia-Irlanda : Roma, ansia per Ünder: distorsione al ginocchio, salta Turchia-Irlanda E’ allarme in casa Roma, che sta monitorando a distanza le condizioni di Cengiz Ünder. Mercoledì l’attaccante, che si trova in ritiro con la nazionale turca, ha rimediato in allenamento una distorsione al ginocchio sinistro e giovedì si è allenato a parte. Fortunatamente il problema fisico […]

Roma - Under si fa male in nazionale : distorsione al ginocchio : Gelo a Trigoria per l'infortunio di Cengiz Under in Turchia durante l'allenamento di mercoledì pomeriggio. L'esterno ha subito una distorsione al ginocchio sinistro che non ha procurato gonfiore. ...

Infortunio Under - tegola Roma : il calciatore si ferma : Infortunio Under – La Roma torna protagonista in campionato ed in Champions League, l’obiettivo è provare ad arrivare il più lontano possibile, merito della rinascita è anche da attribuirsi ad Under, esploso quasi definitivamente. Ma nel frattempo sul calciatore arrivano brutte notizie, Under si è infortunato durante l’allenamento del mercoledì della Turchia, distorsione al ginocchio sinistro. La conferma è arrivata dal Ct ...