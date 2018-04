Roma | l’incredibile retroscena di Under | “ho rifiutato il Manchester City”

calcioweb.eu

(Di lunedì 2 aprile 2018) Prima stagione positiva con la maglia dellaper Cengiz, il calciatore in un’intervista al mensile turco Spor Arena Plus ha svelato un: “Ho ricevuto un’offerta dalCity, ma non ero d’accordo ad accettare, c’era il progetto dellae l’atteggiamento del club e dell’allenatore è stato importante per me. Poi, con la vendita di Salah, la squadra è diventata più adatta alle mie caratteristiche. E Monchi dice che posso diventare importante per il futuro di questa squadra. Di Francesco, poi, è un ottimo allenatore, che dà tanta importanza alla disciplina e al lavoro tattico. Dà a tutti i giocatori una possibilità, si fida di loro e li ruota di continuo. Vuole sempre il massimo in allenamento, ho un buon rapporto con lui. Il mio problema più grande all’inizio è stata la lingua, adesso le cose vanno meglio e sono più socievole. Non ho visitato molto ...