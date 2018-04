Roma | frontale tra due auto | un morto e due feriti

ilmessaggero

: Guidonia, scontro frontale tra due auto: muore donna di 90 anni, due feriti - romasulweb : Guidonia, scontro frontale tra due auto: muore donna di 90 anni, due feriti - BinaryOptionEU : Roma, frontale tra due auto: morta una donna - RadioLondra_ : Frontale tra auto a nord di Roma, un morto e due feriti -

(Di lunedì 2 aprile 2018) Incidente mortale nella serata di ieri in via di Marco Simone, in zona Setteville, nel comune di Guidonia Montecelio, a nord di. Nello scontrotra dueè deceduta una donna di 90 ...