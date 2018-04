adnkronos

: Incidente a Pasqua: frontale tra due auto, morta una donna. Due i feriti gravi - Roma__SPQR : Incidente a Pasqua: frontale tra due auto, morta una donna. Due i feriti gravi - zazoomnews : Roma frontale tra due auto: un morto e due feriti - #frontale #auto: #morto #feriti - Sicinform : Roma, frontale tra due auto: morta una donna -

(Di lunedì 2 aprile 2018) Grave incidente nella serata di Pasqua. Ieri sera, alle ore 21 circa, in via di Marco Simone, trae Guidonia, unae due persone sono rimaste ferite in uno scontrotra due ...