Roma | El Shaarawy | ' Messi super | non abbiamo niente da perdere'

Roma - El Shaarawy : 'Barcellona? Non abbiamo niente da perdere' : Tornando al Barcellona, ' dovremo stare attenti ai loro passaggi, al loro possesso palla, ai movimenti di Messi , che oggi è di gran lunga il miglior giocatore del mondo. Affrontiamo il migliore e ...

Roma - l'agente di El Shaarawy : 'Non vedo nessun trasferimento all'orizzonte' : 'La Roma ha dei giocatori che potrebbero giocare in qualsiasi squadra del mondo, Alisson su tutti, è il miglior portiere oggi in circolazione anche se ter Stegen sta facendo bene al Barca, poi nel ...

Crotone-Roma 0-2 : decidono El Shaarawy e Nainggolan : Crotone-Roma 0-2: decidono El Shaarawy e Nainggolan Missione compiuta per la Roma nella 29.ma giornata di Serie A. Allo Scida la squadra di Di Francesco batte 2-0 il Crotone e mantiene le distanze dall’Inter al terzo posto in classifica. Dopo un avvio equilibrato, El Shaarawy sblocca la gara al 39′ su perfetto assist di Kolarov. […] L'articolo Crotone-Roma 0-2: decidono El Shaarawy e Nainggolan proviene da NewsGo.

Roma - Di Francesco : 'Felice di avere Alisson. El Shaarawy tornerà in Nazionale' : Eusebio Di Francesco , allenatore della Roma , commenta a Premium Sport il successo di Crotone: 'Abbiamo dimostranto di essere in crescita, abbiamo fatto un ottimo primo tempo dal punto di vista delle scelte, siamo stati bravi e pazienti e abbiamo sempre tenuto il ...

Roma - El Shaarawy è tornato : da ora in poi tocca a lui : dal nostro inviato CROTONE Alla fine, El Shaarawy è tornato: l'assist di Di Francesco è andato a buon fine , 'spero torni a essere decisivo, sta bene', l'auspicio di Eusebio alla vigilia, . Lo scorso ...

El Shaarawy-Nainggolan e la Roma piega il Crotone : 0-2 - 3° posto consolidato : Cronaca Il Crotone parte aggressivo sulle fasce laterali, ci prova Nalini ma Fazio è provvidenziale in copertura. Poi è Nainggolan ad avere un'occasionissima, ma il belga manda di poco alto dal ...

Crotone-Roma 0-1 La Diretta Vantaggio siglato da El Shaarawy : Crotone e Roma si sfidano allo stadio Ezio Scida in una partita che significa molto per entrambe le compagini: dopo le gravi sconfitte contro Benevento e SPAL, i calabresi si sono rimessi a correre...

Roma - Di Francesco : 'Perotti out - gioca El Shaarawy. Barcellona felice per il sorteggio? Lo siamo anche noi' : Il fatto di essere ai quarti è motivo d'orgoglio , forse avremo contro la squadra più forte al mondo con il giocatore più forte al mondo. Dobbiamo prendere tutto con positività . Ai quarti si becca ...

Roma-Torino 0-0 La Diretta De Rossi in campo - davanti El Shaarawy con Under e Schick : Torna in campo la Serie A dopo i rinvii delle partite domenicali della scorsa settimana a seguito dell'immane tragedia che ha colpito il mondo del calcio, con la morte del povero Davide Astori....