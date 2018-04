Roma | El Shaarawy | ' Contro il Barcellona senza nulla da perdere'

El Shaarawy : la Roma - la collezione di maglie e il Barcellona : È la competizione più importante che c'è insieme alla Coppa del Mondo, e penso che sia il sogno di chiunque poterla giocare e poter vivere queste notti che sono speciali. Sono veramente belle ...

Roma - El Shaarawy : “nulla da perdere con il Barcellona” : “Sappiamo che sarà molto dura giocare contro il Barcellona al Camp Nou, ma non abbiamo nulla da perdere. Dobbiamo provare a mostrare il nostro gioco, lavorare duro e capitalizzare ogni occasione che avremo. Dobbiamo tenere in considerazione che si giocherà sui 180' minuti. Dovremmo cercare di ottenere un buon risultato, ricordandoci che abbiamo la gara di ritorno in casa”. Lo ha dichiarato al sito della Uefa Stephan El Shaarawy, ...

Roma - El Shaarawy : 'Messi super - non abbiamo niente da perdere' : Tornando al Barcellona, ' dovremo stare attenti ai loro passaggi, al loro possesso palla, ai movimenti di Messi , che oggi è di gran lunga il miglior giocatore del mondo. Affrontiamo il migliore e ...

Roma - El Shaarawy : 'Barcellona? Non abbiamo niente da perdere' : Tornando al Barcellona, ' dovremo stare attenti ai loro passaggi, al loro possesso palla, ai movimenti di Messi , che oggi è di gran lunga il miglior giocatore del mondo. Affrontiamo il migliore e ...

Roma - l'agente di El Shaarawy : 'Non vedo nessun trasferimento all'orizzonte' : 'La Roma ha dei giocatori che potrebbero giocare in qualsiasi squadra del mondo, Alisson su tutti, è il miglior portiere oggi in circolazione anche se ter Stegen sta facendo bene al Barca, poi nel ...

Roma - l'agente di El Shaarawy : 'Non vedo nessun trasdferimento all'orizzonte' : 'La Roma ha dei giocatori che potrebbero giocare in qualsiasi squadra del mondo, Alisson su tutti, è il miglior portiere oggi in circolazione anche se ter Stegen sta facendo bene al Barca, poi nel ...

Crotone-Roma 0-2 : decidono El Shaarawy e Nainggolan : Crotone-Roma 0-2: decidono El Shaarawy e Nainggolan Missione compiuta per la Roma nella 29.ma giornata di Serie A. Allo Scida la squadra di Di Francesco batte 2-0 il Crotone e mantiene le distanze dall’Inter al terzo posto in classifica. Dopo un avvio equilibrato, El Shaarawy sblocca la gara al 39′ su perfetto assist di Kolarov. […] L'articolo Crotone-Roma 0-2: decidono El Shaarawy e Nainggolan proviene da NewsGo.

Roma - Di Francesco : 'Felice di avere Alisson. El Shaarawy tornerà in Nazionale' : Eusebio Di Francesco , allenatore della Roma , commenta a Premium Sport il successo di Crotone: 'Abbiamo dimostranto di essere in crescita, abbiamo fatto un ottimo primo tempo dal punto di vista delle scelte, siamo stati bravi e pazienti e abbiamo sempre tenuto il ...

DIRETTA/ Crotone Roma - risultato finale 0-2 - info streaming video e tv : decidono El Shaarawy e Nainggolan! : DIRETTA Crotone-Roma, info streaming video e tv: dopo aver battuto i blucerchiati gli uomini di Zenga cercano di fare un dispetto anche ai giallorossi

Roma - El Shaarawy è tornato : da ora in poi tocca a lui : dal nostro inviato CROTONE Alla fine, El Shaarawy è tornato: l'assist di Di Francesco è andato a buon fine , 'spero torni a essere decisivo, sta bene', l'auspicio di Eusebio alla vigilia, . Lo scorso ...

Roma : El Shaarawy e Nainggolan firmano la vittoria allo Scida : Roma – El Shaarawy e Nainggolan firmano il 3° successo consecutivo La Roma torna da Crotone con 3 punti in tasca. I giallorossi sbancano l’Ezio... L'articolo Roma: El Shaarawy e Nainggolan firmano la vittoria allo Scida proviene da Roma Daily News.

El Shaarawy-Nainggolan e la Roma piega il Crotone : 0-2 - 3° posto consolidato : Cronaca Il Crotone parte aggressivo sulle fasce laterali, ci prova Nalini ma Fazio è provvidenziale in copertura. Poi è Nainggolan ad avere un'occasionissima, ma il belga manda di poco alto dal ...

Diretta/ Crotone Roma - risultato live 0-1 - info streaming video e tv : la sblocca El Shaarawy! : Diretta Crotone-Roma, info streaming video e tv: dopo aver battuto i blucerchiati gli uomini di Zenga cercano di fare un dispetto anche ai giallorossi

Crotone-Roma 0-1 La Diretta Vantaggio siglato da El Shaarawy : Crotone e Roma si sfidano allo stadio Ezio Scida in una partita che significa molto per entrambe le compagini: dopo le gravi sconfitte contro Benevento e SPAL, i calabresi si sono rimessi a correre...