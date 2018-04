Roma | contro il Barcellona l’impresa è possibile | Monchi ci crede

Scontro diplomatico tra Roma e Parigi. La Francia : stop ai controlli a Bardonecchia : Il ministro francese dei Conti Pubblici ribadisce che i doganieri non hanno fatto nulla di illegale. 'l'Italia è una nazione sorella, se serve rivedremo gli accordi'. Minniti: 'd'ora in poi ...

Roma - scontro tra auto : madre e figlio in ospedale : Una madre e il figlio sono stati trasportati con l'elisoccorso in ospedale , dopo un incidente stradale avvenuto all'Infernetto, a Roma. Sono intervenuti i vigili del fuoco del comando della Capitale ...

Trento - un'altra auto in contRomano : Trento. Distrazione? Guida in stato di alterazione? Sono le domande che ci si fa quando si assiste ad uno dei sempre più numerosi casi di auto che viaggiano in contromano. Anche a Trento gli episodi ...

Scontro Roma-Parigi per Bardonecchia. Minniti : no sconfinamenti : Il governo francese non si scusa e anzi difende l'operato della gendarmeria. Per la Farnesina, che ha convocato l'ambasciatore francese, ora è a rischio la cooperazione tra i due paesi -

"ContRomano" fragile favola on the road - : L'insofferenza verso gli immigrati del metodico Mario Cavallaro , che da tempo si macera nel vedere il suo piccolo mondo milanese stravolto dall' invasione di nuove etnie , esplode quando un baldo senegalese si piazza davanti al suo negozio di calzini, rubandogli i clienti con articoli dozzinali venduti a prezzo ...

Scontro durissimo fra Roma e Parigi per il blitz degli agenti francesi. Minniti : stop ad accordi : Dopo l'irruzione alla stazione di Bardonecchia, per effetturae un test antidroga ad un migrante, la Francia difende l'operato della gendarmeria: rispetta gli accordi fra i due paesi. Ma per il nostro ...

Scontro tra Roma e Parigi dopo il blitz dei doganieri : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

L'Inter cala il tris contro il Verona : 3-0 e Roma nel mirino : L'Inter di Luciano Spalletti riprende da dove aveva interrotto due settimane fa, prima della sosta per le nazionali: vincendo. I nerazzurri si sono sbarazzati agevolmente per 3-0 dell'Hellas Verona di Fabio Pecchia con la doppietta di Mauro Icardi ceh sale a quota 24 gol in stagione in 25 partite e di Perisic che sembra torna il cavallo di razza di inizio stagione. L'Inter non ha praticamente mai subito contro gli scaligeri che escono dal Meazza ...

Bologna - alta tensione durante la partita contro la Roma : ecco cosa è successo : Il Bologna ha strappato un successo nella gara di campionato contro la Roma ma alta tensione durante match. I tifosi però non sono stati teneri con Donadoni, dimostrando di voler fortemente vincere l’incontro. Al momento della sostituzione di Verdi con Krejci sul punteggio di 1-1, il pubblico ha fischiato sonoramente la scelta di Donadoni. Il tecnico è parso molto stizzito ed ha fatto segno a Verdi di far capire cos’era accaduto. Verdi a quel ...

Bologna - la storia di Antonio Santurro : dal Siracusa all'esordio in Serie A contro la Roma : Il tempismo , alle volte, è davvero tutto. Questione di attimi, sliding doors , con la vita che può cambiare in maniera radicale. Essere nel posto giusto al momento giusto , fortuna riservata a ...

Auto contro tir sulla Roma-Napoli Un morto e 5 chilometri di coda : Due incidenti nel giro di un'ora hanno aperto oggi nel modo peggiore l'esodo per le feste di Pasqua sull'A1 Roma- Napoli. Un mezzo pesante si è ribaltato alle 4 nei pressi di Frosinone e circa un'ora ...

Roma - poster con bestemmie : la lotta dei "pastafariani" contro reato di blasfemia : Roma, e non solo, tappezzata di poster e cartelloni "pubblicitari" con bestemmie contro Dio. Non è uno scherzo. Bensì la campagna messa in atto dai "pastafariani" e da un noto artista di strada per l' abolizione del reato di blasfemia nel mondo.lotta al reato di blasfemiaGli spot apparsi nel quartiere San Lorenzo, in via degli Ausoni ed in via dello Scalo sono stati ideati e creati - come riporta Il Tempo - dallo street artist Hogre. I cartelli ...

Antonio Albanese/ Ritorno alla regia con il film ContRomano : "parlo di razzismo con ironia" (Verissimo) : Antonio Albanese a Verissimo: l'attore e regista torna dietro la macchina da presa con il nuovo film "Contromano" sui temi di immigrazione e integrazione.(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 02:57:00 GMT)

Donadoni : 'Compatti contro la Roma' : 'La Roma spesso si trova alta, dobbiamo concedere poca profondita' e pochi spazi tra le linee. Il nostro concetto di gioco deve essere la compattezza'. Cosi' il tecnico del Bologna, Roberto Donadoni, ...