Roma città moderna Da Nathan al Sessantotto

Roma corre - c'è anche Cinecittà World Run : Un appuntamento imperdibile per chi ama lo sport all'aria aperta, ma anche il cinema e il divertimento. Tra le novità rispetto alla prima edizione messe a punto dal Roma road runners club, società ...

Pasquetta fuori porta o in città : ecco cosa fare a Roma e dintorni : Dalle mostre ai percorsi nelle aree archeologiche, fino a laboratori, concerti, sport, gite fuori porta, pic-nic per giovani, fino a notte fonda: in una Roma ancora blindata sono tantissime le ...

Bobbio - Emilia-Romagna/ La città di San Colombano e del Ponte Gobbo (Il borgo dei borghi 2018) : Bobbio, la città della Val Trebbia, rappresenta l'Emilia-Romagna nel concorso "Il borgo dei borghi 2018” nella trasmissione "Kilimangiaro" su Rai 3.(Pubblicato il Sun, 01 Apr 2018 12:51:00 GMT)

Governo - fughe e retRomarce tra Lega e M5s : “Reddito cittadinanza? Sì - a tempo” - “Dialogo - ma l’unico premier è Di Maio” : Se il reddito di cittadinanza fosse temporaneo, non ci sarebbero pregiudiziali. Ma si parte dal programma di centrodestra. Avanti col dialogo con tutti sui temi. Ma il candidato alla presidenza del Consiglio resta solo Luigi Di Maio. Un passo avanti e uno indietro, un cenno e un rifiuto, un’apertura e una retromarcia. La Lega e il M5s continuano a guardarsi da lontano. Puntellando le proprie certezze, tentando di costruire almeno un ...

Tripoli - Livorno - Roma e l’anima delle città del Mediterraneo : Oggi aiutare le persone è diventato un affare per molte grandi organizzazioni. Però ho conosciuto una realtà diversa. Leggi

Arriva a Roma 'La Città della Pizza' - in campo 50 'maestri' d'Italia. : Ricchissimo il calendario convegnisitico dedicato agli addetti ai lavori con approfondimenti a 360 gradi sul mondo della pizza. Protagonisti, nello 'Spazio Workshop' e in 'Stand up Pizza', insieme a ...

Ambiente : alleanza Roma Capitale - ENEA e GSE per una città più sostenibile : Tagliare le emissioni di CO2 del 40%, puntando su rinnovabili ed efficienza energetica in settori chiave come edilizia pubblica e residenziale, illuminazione, mobilità e rifiuti, e adottare una strategia di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici. Sono questi gli obiettivi dell’accordo di collaborazione tra Roma Capitale, ENEA e GSE, firmato in Campidoglio dalla sindaca Virginia Raggi e dai presidenti Federico Testa (ENEA) e Francesco ...

Claudia Gerini : "Roma? Jessica direbbe 'Quant'è zozza 'sta città'. Come una bella donna - che non fa la doccia da 10 anni" : "Roma? Come una bella donna, che non fa la doccia da 10 anni". Così Claudia Gerini in un'intervista al programma Circo Massimo, parla della Capitale, città nella quale è nata e vissuta. L'attrice ha commentato anche l'attuale situazione politica e la questione molestie nel mondo dello spettacolo, sollevata dalla scandalo Weinstein."Jessica, il mio personaggio in 'Viaggi di nozze', direbbe 'Quant'è zozza 'sta ...

Roma diventa 'La città della pizza' : le mille sfaccettature del cibo più amato : Dal 6 all'8 aprile Roma diventa 'La città della pizza'. Una 3 giorni dedicata alle mille sfaccettature del cibo italiano più conosciuto al mondo, in un viaggio da Nord a Sud. Nello spazio espositivo del Guido Reni District il pubblico potrà 'entrare' nelle case dei Maestri Pizzaioli e assaggiare le pizze più buone d'Italia, scegliendo ...

Roma diventa la città della Pizza per un intero weekend! : Da venerdì 6 a domenica 8 aprile non sarà necessario arrivare fino in Campania per assaggiare un’ottima Pizza, ma Roma

Corale Polifonica Città di Anzio si esibisce Concerto di Pasqua a Roma : ... tutt'oggi spesso in programmazione: un "corpus" musicale unico al mondo che oggi è possibile vedere in streaming attraverso il portale www.musicalia.tv. CONDIVIDI Facebook Twitter tweet

Roma - parcheggiare in città è quasi impossibile : Roma, parcheggiare in città è quasi impossibile Roma, parcheggiare in città è quasi impossibile Continua a leggere