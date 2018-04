Risultati Serie B Classifica aggiornata e diretta gol live score dei recuperi oggi 2

Serie A - Risultati e classifica della 30esima giornata : La Juventus ha battuto il Milan e il Napoli ha pareggiato contro il Sassuolo, quindi il distacco tra le due è aumentato The post Serie A, risultati e classifica della 30esima giornata appeared first on Il Post.

Serie A - 30^ giornata : i Risultati delle partite di oggi e la classifica. Inter e Lazio a valanga verso la Champions - Atalanta e Torino nel ricordo del Mondo : Intenso pomeriggio per la Serie A 2018. La vigilia di Pasqua, dopo il lunch match tra Bologna e Roma (1-1), ha regalato ben sei partite. Inter e Lazio hanno sfruttato al meglio il passo falso dei giallorossi e si sono portati a due e tre punti di distacco dall’avversaria diretta, riaccendendo così la lotta per il terzo posto. I nerazzurri hanno surclassato il Verona per 3-0 con la doppietta di Icardi (al 1′ e 49′) e la rete di ...

Serie A - Risultati e classifica della 30esima giornata : Hanno vinto Lazio e Inter, mentre la Roma ha pareggiato a Bologna The post Serie A, risultati e classifica della 30esima giornata appeared first on Il Post.

