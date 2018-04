Riso porta ' Una famiglia' in India

Signorini : "Frizzi aveva tumori diffusi ed inoperabili - ma voleva portare il sorRiso a casa della gente" : A due giorni dalla scomparsa di Fabrizio Frizzi, Alfonso Signorini, ospite di "Matrix", riporta il suo ricordo del conduttore romano. Parole piene di stima, quelle...

Maltempo Emilia Romagna : contestato il piano alluvione 2015 - ma ‘sono Risorse importanti’ : “Nei primi due anni dall’alluvione sono stati destinati al Piacentino oltre 31 milioni di euro per 238 cantieri di messa in sicurezza, difesa idraulica, sistemazione di versanti e dei bacini fluviali. A oggi risulta già investito o in corso di investimento più dell’80% dei fondi disponibili. Con uno stanziamento di 800 mila euro la Regione ha anche sostenuto la ricostruzione di 5 centri sportivi danneggiati o distrutti”. ...

Uomini e donne/ Anticipazioni : Lorenzo "il sorRiso non me lo porta via nessuno" (Trono Classico) : Lorenzo aspira al trono ma, intanto, gioca con le due troniste nelle nuove puntate di Uomini e donne, l'unica cosa positiva è che lui non perderà il sorriso, ma se perdesse Sara?(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 10:32:00 GMT)

Coldiretti Vercelli-Biella : "Inchiesta Ue per fermare le importazioni di Riso a dazio zero" : "E' importante che l'inchiesta e la procedura della Comunità Europea per fermare le importazioni di riso a dazio zero dai Paesi asiatici EBA , "Tutto tranne le armi", siano concluse in tempi brevi. Si ...

[Il reportage] "Abbiamo Risolto 1200 crisi aziendali e salvato 278 mila posti di lavoro". Renzi tra orgoglio - rimpianti e promesse : Può darsi che "Un mondo migliore" di Vasco Rossi, per quanto ripetuta in molte tappe della campagna, non sia né l'uno né l'altro. E però è quello che immaginano e inseguono il Pd e la sua squadra, ...

Autonomia : Anci Veneto - firma preaccordo tappa importante per dare Risorse ai sindaci (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - “L’Anci Veneto – ricorda la Presidente - si è espressa in tempi non sospetti a favore dell’Autonomia perchè siamo convinti che possa rappresentare un’opportunità ed in questo percorso si inserisce la nostra proposta di trattenere sul territorio gli avanzi di amministrazio

Autonomia : Anci Veneto - firma preaccordo tappa importante per dare Risorse ai sindaci : Venezia, 28 feb. (AdnKronos) - “La firma di questo accordo è una tappa importante nel percorso verso l’Autonomia che mi auguro possa portare ai sindaci ed ai Comuni più poteri, più risorse e la possibilità di incidere dal punto di vista amministrativo attraverso investimenti e azioni orientate al fu

Riso - l’allarme Coldiretti : “Rischia di sparire per le importazioni a dazio zero” : Il Riso in Italia e in Emilia Romagna rischia di sparire. Lo sostiene il presidente di Coldiretti Emilia-Romagna, Mauro Tonello, alla luce degli ordinativi del seme di Riso per la campagna 2018 che attualmente si sono fermati al 30% rispetto allo scorso anno, rischiando di far sparire i benefici dell’etichettatura d’origine obbligatoria del Riso entrata in vigore il 14 febbraio. Tra le cause “c’e’ l’intenzione ...

Roma - Di Francesco : 'Ünder ricorda Montella. Totti? Risorsa importante' : Ci abbiamo messo un po' di tempo ma abbiamo ritrovato la strada giusta", ha ammesso l'allenatore giallorosso Eusebio Di Francesco ai microfoni Radio Anch'Io Sport su Radio Uno. "Nel prepararsi al ...

Sammarco : appoggio a Parisi. Risorsa importante : Roma – Queste le dichiarazioni di Gianni Sammarco, deputato di Forza Italia: “La coalizione di centrodestra ha confermato, dopo un periodo di confronto e dialogo, di... L'articolo Sammarco: appoggio a Parisi. Risorsa importante su Roma Daily News.

Importante aggiornamento Pokémon GO al via oggi18 gennaio : problemi Risolti e novità : Un nuovo aggiornamento per Pokémon GO è appena stato messo a disposizione per gli allenatori di tutto il mondo. Ad annunciarlo è la stessa Niantic attraverso una nota ufficiale nella quale si segnala come gli update siano pronti sia sul Google Play che su iTunes. Parliamo, in effetti della nuova versione 0.89.1 per Android e di quella 1.59.1 per dispositivi iOS e dunque per iPhone e iPad. Gli sviluppatori hanno lavorato alla correzione di ...

Elena Fanchini/ La lotta contro il tumore : "Voglio portare il sorRiso : sono sempre la solita" : Elena Fanchini, la sciatrice italiana ospite a La Vita in Diretta: la lotta contro il tumore e lo stop forzato prima delle Olimpiadi invernali 2018 in Corea del Sud(Pubblicato il Wed, 17 Jan 2018 17:18:00 GMT)