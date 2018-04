Ricerca | Cà Foscari misura quanto essere genitori migliori intelligenza emotiva 2

Ricerca : Cà Foscari misura quanto essere genitori migliori intelligenza emotiva : Venezia, 2 apr. (AdnKronos) – Basta parlare di ‘conciliazione vita lavoro”: per la prima volta in Italia e nel mondo, il Ca’ Foscari Competency Centre dell’Università Ca’ Foscari Venezia e la società italiana Life Based Value lanciano un progetto di Ricerca che misurerà il miglioramento delle competenze emotive e sociali prodotto dalla pratica consapevole e sinergica dei ruoli genitoriale e lavorativo di ...

Ricerca : Cà Foscari misura quanto essere genitori migliori intelligenza emotiva (3) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – ‘L’intelligenza emotiva resta saldamente in testa nella classifica delle risorse ritenute essenziali per avere successo nel mondo del lavoro.- dichiara Riccarda Zezza, CEO di Life Based Value – Per questo l’esperienza parentale può diventare un punto di forza e di arricchimento (anche) professionale. Chi si trova a gestire bambini piccoli, infatti, sviluppa durante il percorso della ...

Ricerca : Cà Foscari misura quanto essere genitori migliori intelligenza emotiva (4) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – Il Ca’ Foscari Competency Centre (CFCC) è un centro riconosciuto a livello internazionale nello studio e nell’implementazione delle metodologie competency-based. Nasce presso l’Università Ca’ Foscari Venezia nel 2012 con la missione di incrementare la performance delle persone e la loro attrattività sul mercato del lavoro attraverso lo sviluppo delle loro competenze trasversali. A ...

Ricerca : Cà Foscari misura quanto essere genitori migliori intelligenza emotiva (5) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – Life Based Value srl è la startup innovativa, nata a ottobre 2015, che ha creato e vende alle aziende MAAM: l’unico programma formativo al mondo che trasforma la maternità e la paternità in un master in competenze chiave per la crescita professionale.MAAM ‘il primo programma al mondo che trasforma la genitorialità in un master in sviluppo di competenze trasversali. Dalla formazione in aziende ...

Clima : CMCC e Ca’ Foscari insieme - a Venezia un nuovo centro di Ricerca : Innovazione, ricerca d’avanguardia e dimensione internazionale: si chiama CMCC@Ca’Foscari la nuova realtà nata dalla collaborazione tra l’Università Ca’ Foscari Venezia e la Fondazione CMCC – centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici. Ospitato presso il VEGA Parco Scientifico Tecnologico di Venezia, il centro porta in Laguna una nuova realtà di rilievo, ai vertici della ricerca mondiale sui cambiamenti ...

Università : Cà Foscari di Venezia apre il bando per 13 dottorati di Ricerca : Il dottorato di ricerca in 'Scienza e tecnologia dei bio e nanomateriali' partirà a settembre 2018, sarà interamente in inglese e rappresenta la novità più importante dell'offerta formativa di alto ...

Università : Cà Foscari di Venezia apre il bando per 13 dottorati di Ricerca (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Nasce il nuovo Master of Research in Science and Management of Climate Change, che arricchisce l’offerta formativa gestita dalla Challenge School di Ca’ Foscari ed è integrato al dottorato in Science and Management of Climate Change, che è l’unico nel suo genere in Italia

Università : Cà Foscari di Venezia apre il bando per 13 dottorati di Ricerca : Venezia, 20 mar. (AdnKronos) – L’Università Ca’ Foscari Venezia formerà scienziati in grado di sintetizzare nuovi nanomateriali per la ricerca oncologica e l’ambito biomedico grazie a un nuovo corso di dottorato sviluppato in collaborazione con il Centro di Riferimento Oncologico (CRO) di Aviano. Il dottorato di ricerca in ‘Scienza e tecnologia dei bio e nanomateriali’ partirà a settembre 2018, sarà ...