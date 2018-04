Ricerca | Ca’ Foscari misura misura la “performance” professionale dei neo-genitori

meteoweb.eu

(Di lunedì 2 aprile 2018) Per la prima volta in Italia e nel mondo, il Ca’Competency Centre dell’Università Ca’Venezia e la società italiana Life Based Value lanciano un progetto diche misurerà il miglioramento delle competenze emotive e sociali prodotto dalla pratica consapevole e sinergica dei ruoliale e lavorativo di madri e padri di bambini tra gli zero e i tre anni. Lacoinvolgerà le aziende clienti del programma MAAM che aderiranno al progetto, come hanno già fatto Unipole Danone: MAAM è un programma digitale, basato su un metodo proprietario, che consente alle aziende di trasformare la maternità e la paternità dei propri collaboratori in un master in competenze chiave – le soft skill- come l’ascolto, l’empatia, la gestione dei collaboratori, il problem solving, la creatività. “Attraverso il progetto svolto in partnership con Life Based Value” – ...