Red October | è già derby time I biglietti per il match con Milano

Una Red October in forma tenta il blitz in Laguna : Primo esame, Venezia. Difficile, a dir poco proibitivo, ma certamente affascinante. La Red October Cantù inaugura un ciclo di cinque partite-verità, dalle quali può uscire rafforzata in una corsa ...

DIRETTA/ Cantù Pistoia (risultato finale 106-85) : la Red October continua a sognare i playoff! : DIRETTA Cantù Pistoia , risultato finale 106-85: prestazione corale da parte della squadra brianzola, che allunga subito e non si guarda più indietro mandando cinque uomini in doppia cifra(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 22:31:00 GMT)

LIVE Coppa Italia Basket - Semifinale Red October Cantù- Germani Brescia in DIRETTA : derby lombardo con in palio la finale : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Cantù-Brescia, sfida valevole per le semifinali delle Final Eight di Coppa Italia. La Red October è reduce dall’incredibile vittoria nei quarti di finale nel derby contro l’Olimpia Milano, con i brianzoli che si sono imposti 105-87. Una prestazione offensiva clamorosa per il miglior attacco del campionato, che ha dominato una delle grandi favorite fin dal primo quarto, nonostante le pesanti ...