Recensione YI Discovery 4K | L’Action Cam 4k più economica

STAR TREK : DISCOVERY - Recensione 1x15 "Will You Take My Hand?" (SEASON FINALE) : La prima stagione di STAR TREK: DISCOVERY si è conclusa con il quindicesimo episodio, un season finale molto modesto e logico riguardo alla storia principale, anche se con lievi e forzate sfumature, con una finestra molto piacevole e nostalgica sugli eventi della prossima stagione. Diretto da Akiva Goldsman (Context is for Kings) e scritto da quest'ultimo assieme ai produttori Gretchen J.Berg e Aaron Harberts, "Will You Take My Hand?" è stato un ...

STAR TREK : DISCOVERY - Recensione 1x14 "The War Without - The War Within" : La prima stagione di STAR TREK: DISCOVERY sta per volgere al termine e lo capiamo abbastanza bene da questo penultimo episodio, meno dinamico e più riflessivo, ma non per questo negativo. Diretto da David Solomon (Buffy The Vampire Slayer, Once Upon a Time) e scritto da Lisa Randolph (The Wolf Inside), il quattordicesimo episodio, intitolato "The War Without, The War Within", ci riproietta nella trama principale della serie, dopo un'esplosiva ...

STAR TREK : DISCOVERY - Recensione 1x13 "What's Past Is Prologue" : E con grande soddisfazione mi ritrovo a recensire questo tredicesimo episodio di STAR TREK: DISCOVERY, perchè alla fine il ben sperato balzo di qualità è arrivato, in una serie di eventi dinamici e intensi che terranno incollati allo schermo anche i cari scettici. Forse il titolo "What's Past Is Prologue" non ha funzionato tanto per la storia in se', quanto per lo sviluppo della serie e di come questo episodio si incastra, elemento che poi ...

STAR TREK : DISCOVERY - Recensione 1x12 "Vaulting Ambition" : Siamo arrivati al dodicesimo episodio di STAR TREK: DISCOVERY, il quale ha dato decisamente tanti spunti per future discussioni riguardo a quello che succederà dopo, uno in particolare, che ricorda quanto le espressioni di certi personaggi abbiano un peso. Intitolato "Vaulting Ambition", con direzione di Hanelle M. Culpepper (Criminal Minds) e sceneggiatura di Jordon Nardino (Desperate Housewives, Quantico), questo episodio continua la storyline ...

STAR TREK : DISCOVERY - Recensione 1x11 "The Wolf Inside" : La seconda parte di stagione di STAR TREK: DISCOVERY continua con un'altro entusiasmante episodio, che allontana sempre più lo stile meno coinvolgente della prima parte. Diretto da T.J. Scott (Longmire) e scritto da Lisa Randolph (Reign), l'undicesimo episodio, dal titolo "The Wolf Inside" continua la tesissima vicenda che vede la USS DISCOVERY intrappolata nell'universo dello Specchio, il cui equipaggio dovrà darsi da fare per ritornare a casa, ...