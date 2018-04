Rocio - compagna di Raoul Bova - contro Selvaggia Lucarelli : "Il tempo è saggio" : Prosegue sui social la lite scoppiata tra Selvaggia Lucarelli e Raoul Bova dietro le quinte di "Ballando con le Stelle". E a dire la sua...

Raoul Bova attacca Selvaggia Lucarelli dietro le quinte di Ballando : 'Mi ha insultata e minacciata' : ' Bova mi ha seguita in corridoio dicendo che era venuto a Ballando con l'intenzione di dirmi delle cose in diretta. Non l'avevo mai incontrato nella vita, sono rimasta sorpresa'. Sono queste le ...

BALLANDO CON LE STELLE 2018/ Pagelle : Raoul Bova - lite furiosa con Selvaggia Lucarelli (quarta puntata) : A BALLANDO con le STELLE, Nathalie Guetta dà il meglio di sé. Perdono punti i "primi della classe" Cesare Bocci e Gessica Notaro; stabile Giovanni Ciacci.(Pubblicato il Sun, 01 Apr 2018 18:37:00 GMT)

RISSA Raoul Bova SELVAGGIA LUCARELLI/ Ballando con le stelle : "Intimidazioni fisiche..." : RISSA RAOUL BOVA SELVAGGIA LUCARELLI a Ballando con le stelle? Il mistero del dietro le quinte. Probabile screzio fra i due durante la puntata di ieri sera del programma Rai(Pubblicato il Sun, 01 Apr 2018 16:33:00 GMT)

Ballando con le stelle - "rissa" tra Selvaggia Lucarelli e Raoul Bova nel backstage : La notizia della "rissa" avvenuta nel backstage di Ballando con le stelle, alla vigilia della quarta puntata, è stata lanciata ieri sera dal blogger televisivo Davide Maggio. Sin da subito sono stati resi noti anche i due "contendenti": Selvaggia Lucarelli e Raoul Bova, presente come ballerino per una notte. Nel 2014 la giurata del programma aveva dedicato all'attore una lettera particolarmente dura all'attore, proprio nel periodo in cui ...

Raoul Bova E ROCIO MUNOZ MORALES A BALLANDO CON LE STELLE/ L'attore : "Guardavo lei e ho dimenticato i passi" : RAOUL BOVA ballerino per una notte a BALLANDO con le STELLE insieme alla compagna ROCIO MUNOZ MORALES. Il compito di cimentarsi in questa nuova sfida: conquisteranno la giuria?(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 23:14:00 GMT)

Raoul Bova e Rocio Munoz Morales a Ballando con le Stelle/ Un ballo sensuale per conquistare i giudici? : Raoul Bova ballerino per una notte a Ballando con le Stelle insieme alla compagna Rocio Munoz Morales. Il compito di cimentarsi in questa nuova sfida: conquisteranno la giuria?(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 08:49:00 GMT)

Ballando con le stelle 2018/ Diretta e ospiti : Rocio Munoz Morales e Raoul Bova ballerini per una notte : Ballando con le stelle 2018 torna in onda oggi, sabato 31 marzo con la quarta puntata: Rocio Munoz Morales e Raoul Bova saranno i ballerini per una notte.(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 08:44:00 GMT)

Ballando con le stelle 13 – Quarta puntata del 31 marzo 2018. Raoul Bova e Rocio Munoz Morales ballerini per una notte. : Quarta puntata con Ballando con le stelle, il talent show condotto da Milly Carlucci con al suo fianco come sempre l’ironia e lo swing di Paolo Belli e giunto quest’anno alla tredicesima edizione. Ascolti discreti, ma nulla di più: il 20% all’esordio, intorno al 18,5% nelle successive due puntate. Ballando con le stelle 2018 Tredici […] L'articolo Ballando con le stelle 13 – Quarta puntata del 31 marzo 2018. Raoul Bova e Rocio Munoz ...

5 chicche su Raoul Bova : i gossip - gli scandali e alcune curiosità! : Raoul Bova è un famosissimo attore italiano, la cui bellezza è nota in ogni parte del mondo. Da sempre timido e riservato, nel 2012 ha infiammato il mondo del gossip separandosi dalla moglie Chiara Giordano e legandosi all'attrice spagnola Rocio Munoz Morales . Scopriamo cosa c'è da sapere sulla vita sentimentale dell'attore, sulla sua famiglia e ...

Raoul Bova : età - altezza - peso - figli - l’ex moglie - Rocío e la vita privata dell’attore : Se chiedete a 10 donne chi è, secondo loro, l’uomo più bello d’Italia, riceverete quasi sempre la stessa risposta: Raoul Bova (o lo stesso fino a qualche tempo fa). Eh sì, uno degli uomini più apprezzati d’Italia (e forse anche d’Europa) è proprio lui, il nostrano Raoul, che oggi a 46 anni, continua ad essere una delle icone del mondo della televisione e del cinema. Alto 180 centimetri, è sicuramente uno degli attori italiani più amati ...

Rocío Muñoz Morales : età - altezza - peso - la figlia Luna - gli amori prima di Raoul Bova e la vita privata della splendida spagnola : È una grande ballerina, è una brava attrice e per aggiunta è una delle donne più belle del mondo. Di chi parliamo? Ma di Rocío Muñoz Morales, naturalmente. Classe 1988, è nata il 10 giugno a Madrid e sin da tenera età si è appassiona alla danza cominciando a studiare e partecipando a tantissimi concorsi e competizioni. Ed eccola la grande occasione che arriva nel 2006, ovvero quando viene scelta per ballare durante il tour mondiale di ...

Ascolti tv : testa a testa fra i David e il film con Raoul Bova e Sarah Jessica Parker : Nella serata del ritorno della cerimonia di consegna dei David di Donatello su Rai1, sfida sul filo di lana tra il film Tutte le strade portano a Roma, con Raoul Bova e Sarah Jessica Parker, che ha ...

Ascolti tv - l'Isola "miracolata" : vince di un soffio su Raoul Bova : Affrontato lo scoglio peggiore lunedì scorso (Montalbano, che ha vinto nonostante la replica), l'Isola dei Famosi...