romadailynews

: Raggi: portare la raccolta differenziata al 70%: “Fare una corretta raccolta differenziata… - romadailynews : Raggi: portare la raccolta differenziata al 70%: “Fare una corretta raccolta differenziata… - gjscco : RT @maximello_roma: @ismaele_77 @virginiaraggi @luigidimaio Ma scusa sei un uomo o un mezzo uomo ? Credo molto fermamente la seconda che ho… - maximello_roma : RT @maximello_roma: @ismaele_77 @virginiaraggi @luigidimaio Ma scusa sei un uomo o un mezzo uomo ? Credo molto fermamente la seconda che ho… -

(Di lunedì 2 aprile 2018) “Fare una correttavuol dire anche dare nuova vita ai materiali post-consumo, avviandoli al riciclo e al riuso. E magari recuperandoli per sostituire gli arredi urbani e abbellire gli spazi della nostra città” lo scrive in un post du Facebook la sindaca Virginia. “Ne abbiamo un bell’esempio lungo la pista ciclabile di via della Magliana, dove le vecchie panchine sono state rigenerate sostituendo le vecchie doghe in legno con altre nuove in plastica riciclata proveniente dalla. Voglio ringraziare il presidente dell’XI Municipio, Mario Torelli Presidente Municipio XI M5S, e la sua giunta per questa intelligente iniziativa che rappresenta un esempio di quanto faremo a Roma: con il Piano per la gestione dei materiali post-consumo vogliamo, entro il 2021, ridurre la produzione di rifiuti annuali di 200mila tonnellate, ...