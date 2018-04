Rachel Weisz e Colin Firth | l' isola e il mare aperto

Rachel Weisz : «Bond lui - Wonder Woman noi» : Il servizio completo lo trovate sul numero 9 di Vanity Fair, in edicola dal 28 febbraio 2018 Verso la fine dell’intervista, Rachel Weisz decide di ribaltare i ruoli e incomincia lei a fare domande. Siamo inevitabilmente arrivate a parlare del movimento #MeToo e forse per svicolare, o perché davvero interessata, incalza: «E in Italia com’è la situazione? Ci sono stati casi? Che si fa? Come stanno le donne?». Sembra davvero coinvolta. Che non ...