Quito | tra dorati splendori coloniali | colorati “presepi” di Lego e festose kermesse

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 2 aprile 2018) All’improvviso capisci che sta succedendo qualcosa, qui nel pacioso, levigato, sontuoso, centro vecchio di, Ecuador, tutto piazze lustre di antichi ciotoli e chiese dorate. E’ lunedi mattina. E capita ogni lunedì mattina, salvo uragani, temporali, terremoti, eventi poi non tanto rari, catastrofi politiche, anche queste non tante rare, e un breve periodo di ferie. La città vecchia piano piano si anima. C’è un’improvvisa agitazione tra una cattedrale e l’altra, nelle strade in discesa che vengono giù dai quartieri, ma qui i quartieri alti sono quelli meno ricchi, agitazione tutto intorno dove cominciano ad affollarsi bus venuti da fuori. Gruppi di ragazzi e ragazze, tutti vestiti uguali, che dovrebbero essere divise scolastiche a seconda dell’appartenenza a questo o quell’altro istituto come si usa da queste ...