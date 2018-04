Pronostico Chievo Verona-Sassuolo | Serie A 04-04-2018 e Analisi

lanotiziasportiva

: Chievo - Sassuolo Previa, Pronostico y Apuestas - - Pronosticos_co : Chievo - Sassuolo Previa, Pronostico y Apuestas - - cassapronostici : Pronostico Chievo Verona – Sassuolo mercoledì 4 aprile - LaQuotaVincente : #SerieATIM, #ChievoSamp sabato 31 marzo: analisi e #pronostico -

(Di lunedì 2 aprile 2018)A TIM, Recupero 27^ Giornata,diMeroledì 4 Aprile. Le due formazioni si giocano la salvezza.si giocano la permanenza inA nel recupero della ventisettesima giornata. Le due formazioni, reduci da prestazioni importanti nell’ultima giornata, sono a pari punti in classifica a quota 28 ed hanno 4 punti di vantaggio sul Crotone terzultimo. La formazione allenata da Rolando Maran è reduce dalla vittoria per 2-1 contro la Sampdoria che ha interrotto lanegativa di tre sconfitte consecutive. In 14 match i clivensi hanno conquistato 19 punti, frutto di 5 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte. Torneranno a disposizione sia Cesar che Giaccherini, mentre è in dubbio la presenza di Gamberini. La formazione di Giuseppe Iachini, invece, è inpositiva da tre turni e nell’ultimo ha fermato il ...