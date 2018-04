Pronostici Scottish Premiership | 33^ Giornata 03-04-2018

lanotiziasportiva

(Di lunedì 2 aprile 2018)2017-: scopri idelle partite in programma Martedì 3 Aprile. In campo Aberdeen e Hibernian. Martedì 3 Aprile, c’è il turno infrasettimanale della trentatreesimadi. Al comando della classifica troviamo il Celtic con 71 punti che detengono 12 punti di vantaggio sugli acerrimi rivali dei Rangers, fermati sul 2-2 a Motherwell e Aberdeen. I Bhoys, guidati dall’ex manager del Liverpool Brendan Rodgers, hanno vinto agevolmente in casa per 3-0 contro il fanalino di coda Ross County. In zona Europa League è lotta tra Rangers, Aberdeen e Hibernian, distanziato di quattro lunghezze. L’Aberdeen deve recuperare una partita e sembra la formazione più solida per la conquista del secondo posto. In zona retrocessione nulla è compromesso: nonostante il Ross County sia ultimo a quota 22, ha ancora qualche ...