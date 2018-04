Programmi Tv di stasera | lunedì 2 aprile 2018

Programmi TV di stasera - domenica 1 aprile 2018. Pasqua con la sfida finale de Il Borgo dei Borghi : Camila Raznovich Rai1, ore 21.25: Questo Nostro Amore 80 - Novità Fiction di Isabella Leoni, con Anna Valle, Neri Marcorè, Aurora Ruffino. Prima Puntata: Né l’assiduo corteggiamento di Vittorio, né le sedute da un analista hanno aiutato Anna a superare il trauma del tradimento di Vittorio con Emanuela, la sua segretaria. L’azienda di Vittorio e Salvatore è stata venduta con grande profitto ma, nonostante questo, Teresa, la moglie di Salvatore, ...

Programmi TV di stasera - sabato 31 marzo 2018. Alberto Angela racconta l’Andalusia : Alberto Angela Rai1, ore 20.35: Ballando con le Stelle Il quarto appuntamento con Ballando con le stelle vedrà protagonista come ballerini per una notte Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales. Queste le coppie che si sfideranno sulla pista da ballo: Akash Kumar – Veera Kinnunen; Massimiliano Morra – Sara Di Vaira; Nathalie Guetta – Simone Di Pasquale; Eleonora Giorgi – Samuel Peron; Amedeo Minghi – Samanta Togni; Cesare Bocci – Alessandra Tripoli; ...

Programmi TV di stasera - venerdì 30 marzo 2018. Su Tv8 torna «4 Ristoranti» e sfida «Da Qui a un Anno» : Alessandro Borghese Rai1, ore 20.30: Speciale Porta a Porta – Il massacro silenzioso dei cristiani Attraverso testimonianze, dirette ed immagini, lo speciale di Porta a Porta documenta le persecuzioni dei cristiani nel mondo. Rai1, ore 21.00: Rito della Via Crucis A cura del Tg1 e Rai Vaticano, va in onda dal Colosseo la Via Crucis presieduta da Papa Francesco. Rai1, ore 22.30: Viaggio nella Chiesa di Francesco – Le Croci del ...

Programmi TV di stasera - giovedì 29 marzo 2018. Su Rai3 il film «Fury» : Brad Pitt in Fury Rai1, ore 21.25: Don Matteo 11 - 1^Tv Fiction di Jan Maria Michelini, Raffaele Androsiglio, Alexis Sweet del 2017, con Terence Hill, Nino Frassica. Prodotta in Italia. La crepa: I Carabinieri indagano su quello che sembra un suicidio. Intanto, Cecchini scommette di battere a scacchi Don Matteo. La “Capitana” Olivieri si offre di insegnargli i trucchi del mestiere; lui, in cambio, le da preziosi consigli per conquistare il Pm ...

Programmi TV di stasera - mercoledì 28 marzo 2018. Su Canale5 «Il Diavolo veste Prada» : Meryl Streep in Il Diavolo veste Prada Rai1, ore 21.25: La risposta è nelle stelle Film di George Tillman Jr del 2015, con Scott Eastwood, Britt Robertson, Alan Alda. Prodotto in Usa. Durata: 100 minuti. Trama: Luke è un asso del rodeo, ma la sua carriera ha subìto una battuta d’arresto quando un toro l’ha disarcionato con violenza. Sophia è una studentessa di arte moderna che parteciperà ad uno stage presso una prestigiosa galleria ...

Programmi TV di stasera - martedì 27 marzo 2018. Su Italia1 «La Fabbrica di Cioccolato» : La Fabbrica di Cioccolato Rai1, ore 20.30: Inghilterra – Italia Dopo il match contro l’Argentina, l’Italia torna in campo per affrontare l’Inghilterra in un’altra amichevole di lusso. Gli azzurri cercheranno un colpaccio per rilanciarsi ulteriormente dopo la mancata qualificazione ai Mondiali 2018. Rai2, ore 21.20: Hawaii Five – 0 - 1^Tv 7×8 – Riti di passaggio: Danny accompagna sua figlia Grace al Gran ballo d’inverno ...

Programmi TV di stasera - lunedì 26 marzo 2018. Su Rai2 ultimo appuntamento con «Boss in Incognito» da Accumoli : Gabriele Corsi Rai1, ore 20.30: Mina l’aliena Non è facile ripercorrere 60 anni di carriera, 40 dei quali trascorsi lontano da riflettori e telecamere. Ci prova Vincenzo Mollica a parlare di Mina e a raccontare un fenomeno unico in una puntata speciale intitolata “Mina l’aliena” realizzata con una preziosa collaborazione tra Rai1 e Tg1. Una trasmissione in cui verrà presentato il racconto di Mina e della sua carriera con ...