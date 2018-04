Problemi Tre e Wind oggi 2 aprile | impossibile connettersi alla rete | chiamate difficili

Problemi Far Cry 5 con i salvataggi - utente costretto a ricominciare da zero : i dettagli : L'avvento sulla scena videoludica di Far Cry 5 è stato salutato in maniera assolutamente calorosa dalla community di videogiocatori, e la prova tangibile arriva dal fiorire di gruppi dedicati sui social network, che cercano di avvicinare tra loro il maggior numero di utenti possibile. Un lavoro assolutamente esteso quello operato da Ubisoft in quest'ultima iterazione del franchise, che può contare, come da canoni della serie, su una mappa dalle ...

La Toyota richiama un milione di veicoli : 'Problemi con l'airbag'. Già oltre 20 morti : La Toyota richiamerà 1,1 milioni di veicoli in tutto il mondo a causa di un difetto agli airbag, prodotti dal fornitore giapponese Takata. Gli airbag in caso di collisione aprendosi potrebbero ...

La Toyota richiama un milione di veicoli : 'Problemi con l'airbag'. Già oltre 20 morti : Gli airbag difettosi hanno causato più di 20 morti in tutto il mondo. Il richiamo della Toyota comprende 249.000 veicoli in Giappone e 210.000 in Europa. Il richiamo riguarda modelli come Alphard, ...

Monti : “Un Governo Lega – M5s potrebbe causare all’Italia Problemi giganteschi” : In una intervista a Il Foglio il senatore a vita spiega: "Se Di Maio e Salvini fossero coerenti con quello che hanno detto su lavoro, pensioni ed euro, un Governo formato da M5S e Lega potrebbe causare all'Italia problemi giganteschi".Continua a leggere

Grecia - banche alla prova degli stress test. Nuovi Problemi per l'Europa intera? : Nuovi problemi per l'Europa potrebbero arrivare dalle banche della Grecia, in particolare dalle quattro principali banche del paese: Eurobank, Alpha Bank, Piraeus e National Bank of Greece. E' quanto ...

Schick sicuro Tanti Problemi - ma dimostrerò di essere da Roma : Schick lo sa bene: 'Edin è uno dei migliori centravanti del mondo. Parla ceco e c'è grande alchimia tra di noi, ogni allenamento mi spinge a fare sempre meglio. Non credo mi percepisca come un rivale ...

“Costretta a farlo per Giorgio”. Gemma non aveva i soldi e a Uomini e Donne non nasconde i suoi Problemi economici. “Dovevo pur pagare il biglietto del treno per Firenze…” : Di Gemma Galgani, ormai, sappiamo quasi tutto. Protagonista assoluta del trono over di Uomini e Donne, la ex di Giorgio Manetti non è ancora stata spodestata da alcuna altra dama, nonostante siano anni che partecipa al programma di Maria De Filippi. Anzi, adesso ‘rischia’ pure una promozione, visto che ha chiesto alla produzione di prendere il posto di Tina Cipollari al trono classico. La vedremo quindi anche in veste di ...

M5s - Di Maio : “Mi sarei aspettato dalle altre forze politiche un contatto sui temi - invece discutono dei loro Problemi” : “Mi sarei aspettato da tutte le forze politiche un contatto su dei temi. E invece vedo forze politiche discutere al loro interno” dei loro problemi “e questo è un rammarico. Chi vuole mettersi al lavoro per l’Italia si faccia avanti. Non c’è da fare alleanze, c’è da mettere sul piatto le questioni da risolvere”. Lo ha detto parlando alla stampa estera il leader del Movimento 5 stelle Luigi Di ...

F1 : "L'halo potrebbe causare Problemi di visibilità all'Eau Rouge" Video : I test invernali di Barcellona che si sono tenuti questa settimana hanno rappresentato la prima volta in assoluto che l'Halo fosse obbligatorio per tutti in Formula 1 [Video]. E se alcuni ex critici hanno affermato che attualmente lo stanno accettando a malincuore, Kevin Magnussen, pilota della Haas, è frustrato da tutto ciò. È molto fastidioso, brutto, difficile inserire e togliere lo sterzo, difficile uscire dalla macchina, è solo imbarazzante ...

F1 - Test Barcellona 2018 : analisi quinta giornata. Sebastian Vettel impressiona con 168 giri - mentre la Mercedes si nasconde. Primi Problemi per Red Bull e McLaren : Ha preso il via la seconda, ed ultima, settimana dei Test pre-stagionali riservati alla Formula Uno di Barcellona. Finalmente team e piloti hanno trovato il vero clima catalano. Addio dunque a pioggia, neve e temperature glaciali. La giornata odierna, infatti, si è disputata sotto un bellissimo sole con la colonnina di Mercurio che si atTestava sui 15°. Il lavoro in pista se n’è ovviamente giovato, con molti protagonisti oltre i 100 giri, ...

PERUGIA - NURA HA Problemi AL CUORE/ Il giovane della Roma costretto allo stop - nuovi esami tra un mese : PERUGIA, NURA ha PROBLEMI al CUORE: il giovane della Roma è stato costretto allo stop dal punto di vista precauzionale, tra un mese ci saranno dei nuovi controlli medici.(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 16:22:00 GMT)

Maltempo - A12 bloccata per ore. Code sull'Aurelia. Stop treni Genova. Problemi in Emilia Romagna : Il fenomeno delle piogge gelate, che rendono immediatamente le superfici su cui cadono delle lastre di ghiaccio, sta interessando vari tratti autostradali, alcuni chiusi al traffico, altri sui quali ...

Vi sposterete in treno per votare? Non dovreste avere - troppi - Problemi : Il maltempo non dovrebbe limitare gli spostamenti degli elettori nel week end elettorale: il ritorno a una certa normalità è previsto già per domani. 'Alla luce del bollettino meteo diffuso dalla ...

Vi sposterete in treno per votare? Non dovreste avere (troppi) Problemi : Il maltempo non dovrebbe limitare gli spostamenti degli elettori nel week end elettorale: il ritorno a una certa normalità è previsto già per domani. "Alla luce del bollettino meteo diffuso dalla Protezione Civile", fa sapere Rfi, "sarà garantito il 100% dell'offerta dei treni ad alta velocità prevista dall'orario ufficiale delle imprese ferroviarie e ...