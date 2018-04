Positano | 21enne trovato morto in un burrone

blogo

(Di lunedì 2 aprile 2018) Aggiornamento ore 15:36 - Secondo le ultime notizie Nicola Marra quando è uscito dalla discoteca era in evidente stato di ebbrezza, nel locale notturno aveva lasciato il suo giubbino con dentro il portafogli e le chiavi dell’auto. Le telecamere di sorveglianza all'esterno della discoteca lo avrebbero ripreso mentre si avviava a piedi verso la zona alta di. Le indagini dei carabinieri di Amalfi proseguono per ricostruire esattamente cosa sia accaduto al giovane anche se l'ipotesi prevalente rimane quella della morte accidentale.Nicola Marra, il giovane di ventuno anni scomparso dain provincia di Napoli nella notte tra sabato e domenica scorsi è statointorno alle 13 di oggi. Il corpo del ragazzo era in un, in un'area tra la "Selva" e il cimitero vecchio di, a poca distanza dal centro abitato. Un tragico epilogo dopo la sparizione del ...