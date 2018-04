Pomigliano | Pasquetta di sangue | ubriaco uccide un ragazzo in un incidente

Blastingnews

: RT @vincenzocacace4: Tragico schianto di Pasquetta: due ragazzi morti nel Napoletano. Travolti da un'auto, ubriaco alla guida Pomigliano,un… - marinogorsini : RT @vincenzocacace4: Tragico schianto di Pasquetta: due ragazzi morti nel Napoletano. Travolti da un'auto, ubriaco alla guida Pomigliano,un… - Scisciano : Tragedia a Pasquetta nel Napoletano, scontro tra due auto: un morto e 2 feriti. Travolti da un'auto, ubriaco alla g… - Alicedartagnan : RT @vincenzocacace4: Tragico schianto di Pasquetta: due ragazzi morti nel Napoletano. Travolti da un'auto, ubriaco alla guida Pomigliano,un… -

(Di lunedì 2 aprile 2018) Tragiconel cuore della notte di. Il sinistro è avvenuto ad’Arco, in provincia di Napoli. La dinamica Secondo le prime indiscrezioni trapelate dagli inquirenti che indagano sulla dinamica dell', due autovetture di grossa cilindrata si sarebbero scontrate frontalmente in pieno centro cittadino, precisamente tra via Terracciano e via Alfa. Il violento urto non ha lasciato scampo ad uno dei tre giovani a bordo di una delle autovetture coinvolte, una BMW e una Fiat Punto. Le prime testimonianze di persone presenti sul posto affermano che la BMW viaggiava ad una velocità di più di 140 kilometri all'ora. Alla guida del veicolo causa dell'vi era un uomo di origine ucraina in stato di ebrezza, che non si sarebbe fermato ad un segnale di stop in prossimità dell'incrocio, impattando così terribilmente contro la Fiat Punto che sopraggiungeva. Due ...