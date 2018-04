Pomigliano - Pasquetta di sangue : ubriaco uccide un ragazzo in un incidente : Tragico incidente nel cuore della notte di Pasquetta. Il sinistro è avvenuto a Pomigliano d’Arco, in provincia di Napoli. La dinamica Secondo le prime indiscrezioni trapelate dagli inquirenti che indagano sulla dinamica dell'incidente, due autovetture di grossa cilindrata si sarebbero scontrate frontalmente in pieno centro cittadino, precisamente tra via Terracciano e via Alfa. Il violento urto non ha lasciato scampo ad uno dei tre giovani a ...