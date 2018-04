Polemica a Manduria | «Il prete rifiuta di lavare i piedi ai migranti»

Lavanda dei piedi negata agli immigrati - Polemica a Manduria : Clamoroso nella chiesa di San Michele Arcangelo di Manduria, in provincia di Taranto. Due sacerdoti si sono rifiutati di fare la Lavanda dei piedi ad alcuni immigrati presenti tra i fedeli la sera del giovedì santo. A darne notizia è il Nuovo Quotidiano di Puglia.Il gesto, forte, ha sconvolto la comunità del centro in provincia di Taranto. Manduria, che finora è stata il simbolo italiano dell'accoglienza, insieme a Lampedusa, nel 2011 ospitò in ...