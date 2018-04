Pmi | liberiamoci dalla retorica del ‘piccolo è bello’ Guardiamo al mercato

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 2 aprile 2018) Piccolo è bello! Quanta parte della nostra gente, quella più povera e sfortunata, paga da molti anni questa sciocchezza. Questa bestialità sgangherata di incompetenti che parlano tanto per parlare. Quanti giovani non sanno né mai sapranno che cosa vuol dire lavoro e quanta dignità e serenità esso porti alla vita di ogni individuo. In passato le cose non stavano così: non ce ne siamo accorti, ma l’umanità industriale ha vissuto circa due secoli nei quali al di là di congiunture avverse (magari anche molto gravi) la domanda di prodotti ha continuamente prevalso sulla offerta di prodotti: il che ha provocato due secoli di continua espansione dell’industrializzazione. Poi, quasi all’improvviso, il botto: settecento milioni di esseri umani si mettono ex-novo a fare produzione manifatturiera. Il potere commerciale si rovescia e l’offerta prevale (e per molto prevarrà) sulla domanda. Il ...