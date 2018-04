Play Edicola | un’altra storia di ordinaria follia di Google

http://feedproxy.goo

(Di lunedì 2 aprile 2018) Cosa succede? Hai forse deciso di abbandonare lo sviluppo delle tue applicazioni? IlStore è pieno zeppo di lamentele verso tutte le app Android realizzate da Big G, lo stesso produttore non riesce a stare dietro ai propri aggiornamenti, oppure se ne frega come fa di solito con tutti i suoi tool e servizi.è un’azienda multimiliardaria, ha interessi in diversi settori e laboratori che lavorano su progetti diversi in un vastissimo campo di applicazioni. È tanto lavoro, ma ha anche tanta forza lavoro, quando deve assumere lo fa acquistando direttamente intere aziende o parti di queste come avvenuto con la sezione mobile di HTC. Nonostante la miriade di persone che lavorano sia a Mountain View che in altre parti del mondo, pecca di una fondamentale e imprescindibile caratteristica che non può mancare anche alla più piccola e insignificante (in termini di numeri) ...