Perché i giochi a turno raccontano le storie così bene? - articolo

(Di lunedì 2 aprile 2018) È stato Superhot il primo gioco che mi ha fatto pensare a un vecchio adagio, secondo cui facciamo velocemente le cose che dovremmo fare lentamente e invece facciamo lentamente le cose che dovremmo fare velocemente. È il tipo di ragionamento alla base dei romanzi di Jack Reacher, per esempio: Lee Child parla spesso di questo trucco e con grande chiarezza. Quando Reacher sta svolgendo delle ricerche, il tutto viene sbrigato in un paio di righe. Se invece Reacher è fuori da un bar e un gruppo di persone lo accerchia, il tempo rallenta finché non forma una sorta di appiccicosa sostanza minerale che intrappola tutti al suo interno. I secondi successivi includeranno la rottura di colli di bottiglia e le bruciature all'aorta (sempre che l'aorta possa essere bruciata: ho cercato online, ma non ne sono ancora convinto). I secondi successivi saranno violenti e memorabili. Ancora più cruciale, i ...